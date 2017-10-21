Иран пообещал «ни при каких обстоятельствах» не создавать ядерное оружие
Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран «ни при каких обстоятельствах не будет разрабатывать или приобретать ядерное оружие».
Как пишет 21 октября «Газета.ру», об этом Аракчи рассказал в ходе Московской конференции по нераспространению ядерного оружия. Замглавы иранского МИДа уточнил, что это «постоянное, бессрочное обязательство Ирана, которое он взял на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)».
Причем, по словам Аракчи, и после истечения срока ограничений согласно СВПД Тегеран не собирается браться за разработку ядерной бомбы. Иран собирается стать «нормальным членом» Договора о нераспространении ядерного оружия.
Напомним, ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия исключает возможность восстановления санкций ООН против Ирана.