Еще
10:53 21.10.2017
Пришлите свою новость!
10:45
В Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников
10:32
Платное хранение изъятых в аэропорту вещей признали законным
10:19
СМИ: Израиль экстрадирует в США россиянина, обвиняемого в отмывании денег
10:05
В Выборгском районе двум дамам предъявили организацию азарта
01:56
IOWA научит всех плохо танцевать
01:51
Спектакль Серебренникова закроет фестиваль «Балтийский дом»
01:04
Путин поговорил с Эрдоганом о Сирии и сотрудничестве
00:21
На Литейном мосту сбит человек
00:06
На сайте Порошенко появилась петиция о депортации Саакашвили в Грузию
00:04
На «Нарве» столкнулись женщины, пострадали дети
20/10
Греф: Снижение ипотечных ставок до 5% не за горами
20/10
В центре Москвы эвакуировали отель Golden Apple Boutique
20/10
Бразильский школьник расстрелял одноклассников
20/10
Цены на нефть растут
20/10
Дефицит годового бюджета США достиг рекорда в 666 млрд долларов
20/10
Белый дом США: Все зависит от России. Хочет она быть хорошей или плохой
20/10
Тыловик столичного главка МВД задержан за злоупотребления
20/10
Смольный определился с местом для нового речного вокзала
20/10
Google премирует хакеров за взлом своих приложений
20/10
Астронавты НАСА завершили работы в космосе
20/10
Главное здание МГУ эвакуировали после письма с угрозой ректору
20/10
Владельцев доходных домов хотят освободить от налога на имущество
20/10
В Петербурге появились первые чемпионы мира по шашкам-64 2017 года
20/10
Смольный купит у «Дальпитерстроя» 513 квартир на два миллиарда
20/10
Администрация Петродворцового района в ответ на жалобу посоветовала горожанину перечитать Райкина
20/10
Депутат ЗакСа Красноярского края предложила коллеге «следить за базаром»
20/10
«Фонтанка» за 60 секунд — 16-20 октября
20/10
Суд арестовал на два месяца устроившую ДТП в Харькове девушку
20/10
Биткоин превысил отметку стоимости в 6 тысяч долларов
20/10
Задержан глава Российского союза молодежи в Петербурге и области Дмитрий Лядов
20/10
Российские власти в 2017 году выдадут 330 миллионов на адронный коллайдер
20/10
Еврокомиссия обыскала офисы BMW в связи с картельным сговором
20/10
Предполагаемый лидер петербургской ячейки ИГ арестован
20/10
Письмо Есенина поэту Ливкину ушло с молотка за 2,1 млн рублей
20/10
Теракт в столице Афганистана унес жизни 30 человек
20/10
В Польше мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ, есть жертвы
20/10
Бойцы подразделения «Антитеррор» задержали мужчину за стрельбу у школы в Сапёрном
20/10
Эксперимент со взиманием пошлины с интернет-покупок назначили на май 2018 года
20/10
Россия разрешила ввозить баклажаны и гранаты из Турции
20/10
Новый метод лечения тяжелого врожденного сколиоза изобрели в Институте им. Турнера
20/10
Фонд защиты дольщиков заработает 25 октября
20/10
Итоги недели с Андреем Константиновым: От Валдая до Собчак
20/10
Ространснадзор отнес к группе риска 6 - 10 авиакомпаний
20/10
Мединский президиуму ВАК: Спасибо за честность
20/10
«Жигули» рассыпались на Дальневосточном, люди спаслись чудом
20/10
Владимир Барсуков вернулся в Петербург
20/10
Робот с розовыми волосами и большими ушами принес бюджет в ЗакС Ленобласти
20/10
МВД: На границе с Белоруссией могут открыть погранпосты на время ЧМ-2018
20/10
К охотнику за телефонами в «Крестах» не пропустили «мобильные батоны»
20/10
В Арктике нефтяники отбуксировали айсберг весом 1,1 млн тонн
20/10
В Финляндии стала хитом книга-пособие по принципиальному тунеядству
20/10
Министр связи: Роуминг исчезнет через 5 - 7 лет
20/10
Албин предложил альтернативу отряду сапсанов для защиты крыши нового стадиона
20/10
Основатель «Семейного капитала» остался в СИЗО по делу о мошенничестве на 177 млн
20/10
В Финляндии три человека получили условные сроки за контрабанду сигарет из России
20/10
Греф объявил о конце «века программистов» и начале «века энергичных людей»
20/10
«Портрет Джека Хантера», который чуть не увезли в Китай, передадут в Русский музей
20/10
BMW X6 с «красивым» номером вспахал газон на Суздальском
20/10
Синоптики обещают заморозки в Северной столице
20/10
В Петербурге пристав получил условно за коллективное требование взятки
20/10
Во Всеволожском районе затапливает садоводства
20/10
В Петербурге вынесен приговор за расстрел валютчика с Софийской овощебазы
20/10
В России снова запрещено продавать «Боярышник»
20/10
На Пушкинской выселяют кальянную
20/10
За порядком на российских дорогах станут следить «народные инспекторы»
20/10
Пулково отрицает задержки рейсов из-за нехватки трапов и водителей
20/10
СМИ: Президиум ВАК рекомендовал оставить Мединского доктором наук
20/10
В РНБ прочитают лекции об истории бездомности в Петербурге
20/10
Странная «ловушка» остановила машины на КАД, заглушив радиометки
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
21.10.2017 10:45

В Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников

В Польше с 21 октября вступили в силу поправки в закон о декоммунизации, согласно которым в стране собираются снести сотни памятников советского периода.

 

Об этом сообщает РБК. Согласно закону, убрать придется памятные и мемориальные объекты, насыпи, обелиски, колонны, барельефы, бюсты, памятные камни, надписи и знаки, так или иначе связанные с советской историей. Впрочем, исключение сделано для мемориалов, котоыре расположены на кладбищах или других захоронениях, а также для произведений искусства и объектов, установленных «в научных и образовательных целях».

 

Напомним, в МИДе России уже называли польский закон «возмутительной провокацией» и обещали найти на него «симметричный ответ». МИД Польши же уточнял, что документ направлен исключительно на то, чтобы «порвать с символикой тоталитарного режима», и захоронения советских солдат он ни в коем случае не затронет.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
УК “Новоселье”
20.10.2017 12:41

В Ленинградской области появятся кварталы “Эпсилон” и “Уютный”

Директор по маркетингу УК “Новоселье” Алексей Муравьев поделился дальнейшими планами развития крупномасштабного проекта “Новоселье: Городские кварталы”
Группа компаний «КВС»
19.10.2017 12:44

Ипотека на квартиры в «Ясно.Янино» по привлекательной ставке

Группа компаний «КВС» и Сбербанк объявляют о совместной программе субсидирования ипотечной ставки при приобретении жилья в микрорайоне «Ясно.Янино». Программа действует при покупке однокомнатных квартир во всех семи корпусах первой очереди и квартир любых типов в корпусах 7.5 и 7.6
Компания Максимум подготовка к экзаменам
18.10.2017 13:16

9 класс: время думать, решать, знать. В Петербурге пройдёт Форум Изменения в ОГЭ-2018

9 класс — это пора выбора: кем я хочу быть? Что делать дальше? Колледж или вуз? Эти и многие другие вопросы сейчас волнуют каждого девятиклассника в России. Зачем нужен экзамен ОГЭ, как правильно распределить свои знания и силы, и, главное, надо ли готовиться к ОГЭ и какие изменения произошли в ОГЭ?
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников
Платное хранение изъятых в аэропорту вещей признали законным
На сайте Порошенко появилась петиция о депортации Саакашвили в Грузию
Белый дом США: Все зависит от России. Хочет она быть хорошей или плохой
Астронавты НАСА завершили работы в космосе
Депутат ЗакСа Красноярского края предложила коллеге «следить за базаром»
Письмо Есенина поэту Ливкину ушло с молотка за 2,1 млн рублей
Мединский президиуму ВАК: Спасибо за честность
МВД: На границе с Белоруссией могут открыть погранпосты на время ЧМ-2018
Министр связи: Роуминг исчезнет через 5 - 7 лет
Инспектор услышит, инспектор придет
Что читают в Telegram петербургские чиновники, полицейские и святые отцы
Россия-2028: какой стране быть через десять лет
Не забудет - не простим
Русские националисты на сирийском контракте
Где «точка невозврата» между США и КНДР
ИТМО начинает десятилетку в Южном
Радиус курильщика
Космонавт Рязанский: Мне сверху видно всё
Взять кредит на ненужные процедуры
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: От Валдая до Собчак

Депутат ЗакСа Красноярского края предложила коллеге «следить за базаром»

К охотнику за телефонами в «Крестах» не пропустили «мобильные батоны»

Новости компаний
УК “Новоселье”
20.10.2017 12:41
В Ленинградской области появятся кварталы “Эпсилон” и “Уютный”
Директор по маркетингу УК “Новоселье” Алексей Муравьев поделился дальнейшими планами развития крупномасштабного проекта “Новоселье: Городские кварталы”
Группа компаний «КВС»
19.10.2017 12:44
Ипотека на квартиры в «Ясно.Янино» по привлекательной ставке
Группа компаний «КВС» и Сбербанк объявляют о совместной программе субсидирования ипотечной ставки при приобретении жилья в микрорайоне «Ясно.Янино». Программа действует при покупке однокомнатных квартир во всех семи корпусах первой очереди и квартир любых типов в корпусах 7.5 и 7.6
Компания Максимум подготовка к экзаменам
18.10.2017 13:16
9 класс: время думать, решать, знать. В Петербурге пройдёт Форум Изменения в ОГЭ-2018
9 класс — это пора выбора: кем я хочу быть? Что делать дальше? Колледж или вуз? Эти и многие другие вопросы сейчас волнуют каждого девятиклассника в России. Зачем нужен экзамен ОГЭ, как правильно распределить свои знания и силы, и, главное, надо ли готовиться к ОГЭ и какие изменения произошли в ОГЭ?
ГК «УНИСТО Петросталь»
17.10.2017 17:33
ЖК «Чудеса света»: новые требования к недвижимости массового сегмента
Серьезная конкуренция на рынке недвижимости размывает понятие классов жилья – к такому выводу приходят эксперты. В течение последних лет качественные характеристики недвижимости массового сегмента от «УНИСТО Петросталь» значительно возросли
Группа ЦДС
17.10.2017 15:24
В СПбГАСУ открылась выставка работ финалистов «АРХпроекта»
Группа ЦДС открыла экспозицию 50 лучших работ Всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект». Ознакомиться с идеями молодых архитекторов можно до 30 октября
Setl City
17.10.2017 12:22
В «Невских парусах» завершено строительство первой детской площадки
Setl City полностью завершила строительство и благоустройство первой детской площадки возле дома 2 ЖК «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. Рядом с набережной возведен детский «морской порт» с кораблем и катерами, установлены скамейки, качели, смонтировано уличное освещение
«Петербургская Недвижимость»
16.10.2017 17:24
Микрорайон «Семь столиц» от Setl City – лауреат конкурса RREF AWARDS-2017
Микрорайон «Семь столиц», который Setl City строит в Кудрово, стал лауреатом VIII национальной премии за достижения в жилищном строительстве RREF AWARDS-2017. По результатам народного голосования проект признан лучшим в номинации «Городское строительство: регионы России. Город в городе»
«Петербургский мельничный комбинат»
16.10.2017 15:31
Пару слов про 11 октября
«11 октября» признан Международным днём каши. Говорят, что праздник каши впервые стали отмечать в Великобритании, поскольку англичане известны своей любовью к овсянке. Постепенно эта традиция распространилась по всему миру, и каждый год 11 октября в кафе и ресторанах разных стран подают оригинальные и изысканные блюда из круп или хлопьев
ГК «Пионер»
16.10.2017 12:36
Выгодная ипотека на апартаменты в новом YE’S
Апарт-отель YE’S, который группа компаний «Пионер» возводит в Центральном районе Санкт-Петербурга на Социалистической улице, аккредитован «Альфа-Банком». Банк-партнёр предлагает покупателям апартаментов выгодные ипотечные программы с процентной ставкой от 9,49% годовых при минимальном первоначальном в размере 30% от стоимости приобретаемой недвижимости
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.10.2017 11:18
«Уральские авиалинии» подвели итоги работы за 9 месяцев 2017 года
Авиакомпания «Уральские авиалинии» рассказала о проделанной работе и результатах за 9 месяцев 2017 года. По сравнению с началом 2017 года показатели выросли
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.