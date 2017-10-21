В Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников

В Польше с 21 октября вступили в силу поправки в закон о декоммунизации, согласно которым в стране собираются снести сотни памятников советского периода.

Об этом сообщает РБК. Согласно закону, убрать придется памятные и мемориальные объекты, насыпи, обелиски, колонны, барельефы, бюсты, памятные камни, надписи и знаки, так или иначе связанные с советской историей. Впрочем, исключение сделано для мемориалов, котоыре расположены на кладбищах или других захоронениях, а также для произведений искусства и объектов, установленных «в научных и образовательных целях».

Напомним, в МИДе России уже называли польский закон «возмутительной провокацией» и обещали найти на него «симметричный ответ». МИД Польши же уточнял, что документ направлен исключительно на то, чтобы «порвать с символикой тоталитарного режима», и захоронения советских солдат он ни в коем случае не затронет.