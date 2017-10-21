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21.10.2017 10:32

Платное хранение изъятых в аэропорту вещей признали законным

Аэропорты законно взимают плату за хранение предметов, изъятых у пассажиров в ходе предполетного досмотра. К такому выводу пришел Верховный суд России.

 

Действующие правила транспортной безопасности запрещают проносить в салоны самолетов и в так называемую «стерильную зону» многочисленные предметы, в том числе колющие и режущие, жидкости (объемом свыше 0,1 литра) и многие другие. Хотя оборот большинства таких товаров не ограничен, то есть граждане вправе свободно ими пользоваться вне аэропорта и самолетов. Поэтому такие предметы изымаются службой авиационной безопасности и по акту передаются на хранение или, по желанию пассажира, утилизируются. Нередко владельцу предлагают вложить запрещенные к проносу в салон вещи в багаж или передать провожающим.

 

В такой ситуации оказался Сергей Лукин – при прохождении предполетного досмотра в аэропорту «Пулково» у него были обнаружены, изъяты и переданы на хранение банки с вареньем и огурцами. Однако такая услуга оказалась платной, хотя в утвержденных Министерством транспорта РФ правилах об этом не говорилось. Без внесения соответствующей суммы (810 рублей) вернувшемуся из поездки пассажиру отказались выдать его имущество. Сергей Лукин расценил такой подход как нарушение прав потребителей – навязывание дополнительных платных услуг. Но Московский районный суд отклонил его иски о взыскании уплаченной суммы и о незаконности самого изъятия.

 

Тогда недовольный пассажир обратился в Верховный суд России, требуя признать незаконной саму норму Правил проведения предполетного и послеполетного досмотров. По мнению истца, она не обладает правовой определенностью – не устанавливает условия хранения (платное или безвозмездное), ответственное за сохранность лицо и так далее.

 

Служители Фемиды не согласились с такими доводами. Ведь пассажиров предупреждают о действующих ограничениях на перевозку жидкостей, соответствующие плакаты и световые табло размещаются в местах продажи билетов, аэропортах, зонах регистрации, контроля и досмотра пассажиров. Кроме того, пассажир вправе самостоятельно решить вопрос о судьбе обнаруженного при досмотре предмета, то есть никто не принуждает передавать его на хранение. «В результате такого правового регулирования права гражданина не могут считаться нарушенными», – констатировал Верховный суд России, отклоняя требования Лукина.

 

Как пояснили журналисту «Фонтанки» в ООО «Воздушные ворота Северной Столицы» (управляющая компания аэропорта «Пулково»), изъятые предметы хранятся в течение трех месяцев, первые сутки – бесплатно. Стоимость услуги – 165,25 рубля за принятие на хранение и 35,40 за каждые сутки. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» такие вещи бесплатно хранятся месяц, потом утилизируются.


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