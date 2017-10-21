СМИ: Израиль экстрадирует в США россиянина, обвиняемого в отмывании денег
Гражданин России и Израиля Станислав Назаров, которого обвиняют в отмывании крупной суммы денег, экстрадирован в США из Израиля.
Об этом 21 октября сообщает портал Law 360. Назарова обвиняют в мошенничестве — по информации американских правоохранительных органов, он причастен к изъятию обманным путем 1,4 млн долларов у индийской страховой компании. По сведениям издания, дело россиянина расследуют ФБР, Минфин и Минюст США — Назарова также считают участником международной схемы по отмыву денег.