Время не терпит

Государственные квоты на лечение разлетаются, как горячие пирожки. Полине не досталось. Семимесячной девочке нужна срочная операция, чтобы не остаться без пальца. Вроде, ничего особенного – ну нет пальца, что поделать. Только как потом объяснить – почему?

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Поля Гудовская, 7 месяцев.

Врожденная деформация правой кисти, гипоплазия (недоразвитие) первого пальца.

Требуются операции. Стоимость 323 280 руб.

«У дочки тяжелая патология правой кисти: большой палец деформирован, не сформировались косточки. Поля не может удерживать игрушки, предметы. А ведь в первый год жизни ребенок изучает мир наощупь. Ортопед по месту жительства сказал, что нам не обойтись без многоэтапного хирургического лечения.

Я стала искать лучших специалистов, которые помогут дочке. Когда Поле было четыре месяца, мы приехали в Центр имени Г.А. Альбрехта в Санкт-Петербурге. Хирург назначил две операции на октябрь этого года. Сначала выполнят кожную пластику у основания правого большого пальца – в результате у Поли появится «пинцетный захват». На втором этапе врачи сформируют палец.

Время операций уже подходит, а госквоту получить до сих пор не удалось. Лечение можно выполнить за деньги, но нам такую сумму не собрать. Доход у нашей семьи скромный, муж работает в пекарне. Пожалуйста, помогите!" - Ольга Маркова, Вязниковский район, Владимирская область.

Заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта Андрей Кольцов (Санкт-Петербург):

«Поле необходимо провести этапное хирургическое лечение – кожную пластику и кожно-костную реконструкцию. В результате мы сформируем большой палец правой кисти».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".

Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и отправляете пожертвования, используя нашу систему электронных платежей (подробности на rusfond.ru). Помогая, вы не подменяете госказну, а дополняете ее.

Мы просто помогаем вам помогать!

За 20 лет — 10,246 млрд руб. В 2017 году — 1 175 712 830 руб.

32 013 508 руб. — детям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.