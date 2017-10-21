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21.10.2017 01:04

Путин поговорил с Эрдоганом о Сирии и сотруднечистве

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом,сообщает в ночь на 21 октября пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон выражено удовлетворени е нынешним развитием российско-турецкого сотрудничества по различным направлениям. Отмечено, что договорённости, достигнутые на встрече в верхах в Анкаре 28 сентября 2017 года, успешно реализуются, в том числе в торгово-экономической сфере.В ходе обстоятельного обмена мнениями по сирийской проблематике дана положительная оценка совместной работе в рамках астанинского процесса, что проявилось в создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике. Обсуждены перспективы проведения очередной, седьмой встречи по Сирии в казахстанской столице в конце октября 2017 года. Затронуты практические вопросы дальнейшей координации усилий по урегулированию ситуации в Сирии", – пишет пресс-служба главы российского государства.

Условлено продолжить личные контакты. В целом беседа носила деловой и конструктивный характер, была нацелена на укрепление взаимодействия как по двусторонней, так и по региональной повестке дня, добавляют в Кремле.


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