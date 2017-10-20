В центре Москвы эвакуировали отель Golden Apple Boutique

В центре Москвы около 130 человек были эвакуированы из отеля Golden Apple Boutique и-за возгорания в подвале, передает агентство городских новостей «Москва».

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Малая Дмитровка, д. 11. В 22:18 прибывшими сотрудниками МЧС было ликвидировано возгорание на площади 3 квадратных метров», — сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях управления МЧС по Москве.

В результате произошедшего никто не пострадал.