Бразильский школьник расстрелял одноклассников

В бразильском городе Гояния 14-летний подросток устроил стрельбу в школе, застрелив двух одноклассников, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что отец ребенка служит в военной полиции. Именно у него он и взял оружие, которое спрятал в рюкзаки и пронес в школу, а затем открыл стрельбу на перемене.

Одноклассник убийцы рассказал, что тот затаил обиду на одноклассников, поскольку они называли его вонючкой из-за неиспользования дезодоранта.