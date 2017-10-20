В Выборгском районе двум дамам предъявили организацию азарта

Следственный комитет по Выборгскому району и отдел экономической безопасности заглянули в подпольный игровой зал на проспекте Художников. Оттуда вынесли 20 одноруких бандитов, а после появилось уголовное дело.

По информации «Фонтанки», 20 октября сотрудники Следственного комитета по Выборгскому району и оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Выборгскому району пришли в помещение корпуса 1 дома 9 по проспекту Художников. По данным нашего издания, после некоторых пререканий, выразившихся в сносе дверей, их все же впустили на территорию подпольного казино.

Кроме игроков и аппаратуры оттуда вывели и двух женщин-администраторов. К вечеру 20 октября обе были допрошены в качестве подозреваемых по возбужденному уголовному делу по части второй статьи 171.2 УК РФ – «Незаконная организация и проведение азартных игр». По информации «Фонтанки», они петербурженки, живут недалеко от точки, куда явилась полиция, им 29 и 38 лет. Обе они отпущены под подписку о невыезде, но ушли, признав свои служебные обязанности в казино: рассаживать игроков, принимать ставки, выставлять на автоматах нужный кредит и выдавать выигрыши.

Заметим, что это, пожалуй, первый случай за последний год, когда казино расположено в нежилом помещении со входом на улице. Как известно, все предыдущие рейды сотрудников петербургской полиции по азартным играм касались аналогичных заведений в частных квартирах.