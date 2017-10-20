Еще
23:42 20.10.2017
Пришлите свою новость!
23:22
Греф: Снижение ипотечных ставок до 5% не за горами
23:18
В центре Москвы эвакуировали отель Golden Apple Boutique
23:06
Бразильский школьник расстрелял одноклассников
22:48
Цены на нефть растут
22:39
Дефицит годового бюджета США достиг рекорда в 666 млрд долларов
22:26
Белый дом США: Все зависит от России. Хочет она быть хорошей или плохой
22:13
Тыловик столичного главка МВД задержан за злоупотребления
22:06
Смольный определился с местом для нового речного вокзала
21:59
Google премирует хакеров за взлом своих приложений
21:52
Астронавты НАСА завершили работы в космосе
21:40
Главное здание МГУ эвакуировали после письма с угрозой ректору
21:11
Владельцев доходных домов хотят освободить от налога на имущество
21:06
В Петербурге появились первые чемпионы мира по шашкам-64 2017 года
20:46
Смольный купит у «Дальпитерстроя» 513 квартир на два миллиарда
20:23
Администрация Петродворцового района в ответ на жалобу посоветовала горожанину перечитать Райкина
20:13
Депутат ЗакСа Красноярского края предложила коллеге «следить за базаром»
20:10
«Фонтанка» за 60 секунд — 16-20 октября
20:03
Суд арестовал на два месяца устроившую ДТП в Харькове девушку
19:59
Биткоин превысил отметку стоимости в 6 тысяч долларов
19:29
Задержан глава Российского союза молодежи в Петербурге и области Дмитрий Лядов
19:20
Российские власти в 2017 году выдадут 330 миллионов на адронный коллайдер
19:10
Еврокомиссия обыскала офисы BMW в связи с картельным сговором
18:59
Предполагаемый лидер петербургской ячейки ИГ арестован
18:50
Письмо Есенина поэту Ливкину ушло с молотка за 2,1 млн рублей
18:32
Теракт в столице Афганистана унес жизни 30 человек
18:21
В Польше мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ, есть жертвы
18:17
Бойцы подразделения «Антитеррор» задержали мужчину за стрельбу у школы в Сапёрном
17:59
Эксперимент со взиманием пошлины с интернет-покупок назначили на май 2018 года
17:40
Россия разрешила ввозить баклажаны и гранаты из Турции
17:28
Новый метод лечения тяжелого врожденного сколиоза изобрели в Институте им. Турнера
17:11
Фонд защиты дольщиков заработает 25 октября
17:05
Итоги недели с Андреем Константиновым: От Валдая до Собчак
16:57
Ространснадзор отнес к группе риска 6 - 10 авиакомпаний
16:41
Мединский президиуму ВАК: Спасибо за честность
16:35
«Жигули» рассыпались на Дальневосточном, люди спаслись чудом
16:30
Владимир Барсуков вернулся в Петербург
16:29
Робот с розовыми волосами и большими ушами принес бюджет в ЗакС Ленобласти
16:21
МВД: На границе с Белоруссией могут открыть погранпосты на время ЧМ-2018
16:16
К охотнику за телефонами в «Крестах» не пропустили «мобильные батоны»
16:14
В Арктике нефтяники отбуксировали айсберг весом 1,1 млн тонн
16:08
В Финляндии стала хитом книга-пособие по принципиальному тунеядству
15:59
Министр связи: Роуминг исчезнет через 5 - 7 лет
15:42
Албин предложил альтернативу отряду сапсанов для защиты крыши нового стадиона
15:23
Основатель «Семейного капитала» остался в СИЗО по делу о мошенничестве на 177 млн
15:19
В Финляндии три человека получили условные сроки за контрабанду сигарет из России
15:01
Греф объявил о конце «века программистов» и начале «века энергичных людей»
14:58
«Портрет Джека Хантера», который чуть не увезли в Китай, передадут в Русский музей
14:48
BMW X6 с «красивым» номером вспахал газон на Суздальском
14:47
Синоптики обещают заморозки в Северной столице
14:38
В Петербурге пристав получил условно за коллективное требование взятки
14:32
Во Всеволожском районе затапливает садоводства
14:07
В Петербурге вынесен приговор за расстрел валютчика с Софийской овощебазы
13:57
В России снова запрещено продавать «Боярышник»
13:44
На Пушкинской выселяют кальянную
13:41
За порядком на российских дорогах станут следить «народные инспекторы»
13:32
Пулково отрицает задержки рейсов из-за нехватки трапов и водителей
13:25
СМИ: Президиум ВАК рекомендовал оставить Мединского доктором наук
13:10
В РНБ прочитают лекции об истории бездомности в Петербурге
13:05
Странная «ловушка» остановила машины на КАД, заглушив радиометки
12:52
Врач управделами президента в Петербурге крайне неудачно купил авто в Интернете
12:40
Прокуратура: Пулково не хватает персонала для обслуживания трапов
12:34
СМИ: Мединский лично приехал на заседание ВАК по поводу своей диссертации
12:30
«Аквариум» открыл «Двери Травы»
12:25
Крупный наркодилер задержан в Ленобласти
12:17
Роскомнадзор грозит 36 сайтам блокировкой из-за пиратской копии фильма про космос
12:07
Два десятка домов в Приморском районе отключат от отопления на четыре дня
11:58
МВД насчитало в России 2,6 млн нелегальных мигрантов
11:42
Ксения Собчак вошла в новый наблюдательный совет Роскачества
11:25
На Итальянской обрушились леса, задев машины
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
20.10.2017 22:39

Дефицит годового бюджета США достиг рекорда в 666 млрд долларов

Дефицит федерального бюджета США по итогам 2017 финансового года, который закончился 30 сентября, составил $666 млрд, или 3,5% ВВП, сообщает Минфин страны. Bloomberg отмечает, что это максимальный показатель с 2013 года.

Расходная часть бюджета за отчетный период составила $3,98 трлн, доходная — $3,31 трлн.

По итогам 2016 фингода дефицит федерального бюджета США составил $587 млрд, или 3,2% ВВП. Таким образом, в 2017 фингоду показатель вырос на $79 млрд.

«Сегодняшние показатели бюджета подчеркивают важность достижения сильного и устойчивого экономического роста. Благодаря налоговой реформе и смягчению регулирования США сможет вернуться к более высоким темпам роста ВВП, и это позволит избавиться от дефицита бюджета», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Источник: RNS


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
MASTER Девелопмент
20.10.2017 17:39

Новый банк аккредитовал MASTER Серебристый бульвар 19

В портфеле ипотечных программ дома на Серебристом бульваре появился еще один банк. Теперь приобрести квартиру в ипотеку можно и в Россельхозбанке
«Петербургская Недвижимость»
19.10.2017 15:12

Продажи Setl City выросли на 11% за 9 месяцев 2017 года

Компания Setl City увеличила продажи квартир на 11% (в денежном выражении) за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Продажи коммерческой недвижимости выросли на 18%. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
«Арсенал-Недвижимость»
18.10.2017 17:06

Два объекта в ЖК «Солнечный» прошли комиссию ГАСН

Два дома в ЖК «Солнечный» от застройщика «Арсенал-Недвижимость», которые расположены во Всеволожском районе Ленинградской области, посёлке Мурино прошли комиссию Службы государственного строительного надзора (ГАСН)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Дефицит годового бюджета США достиг рекорда в 666 млрд долларов
Биткоин превысил отметку стоимости в 6 тысяч долларов
Биржи США закрылись разнонаправленно
Цены на нефть снижаются
Путин урезал зарплаты президента, премьера, генпрокурора и главы СК еще на год
В Швейцарии впервые выдали лицензию биткоин-обменнику
Медведев пообещал россиянам инструмент против хищений через онлайн-банкинг
Всемирный банк объявил о выходе экономики РФ из рецессии
Фондовый рынок США закрылся ростом
Петербург потеряет миллиард рублей из-за изменения налогового законодательства
Заплати налоги дважды и спи спокойно
Почему мы кормим Кавказ, Кострому и Чукотку
Почему «их» биткоин ставит рекорды, а «наш» эфириум нет?
Новые купюры: привет из 90-х
Как меньше платить по кредитам?
На страхование банков возьмут у вкладчиков
Судья, спиши мне миллион
Клиентов в гробу видали
Комфин сосчитал 2018 год
«Бутеринки» спасут Россию и сделают Путина президентом
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: От Валдая до Собчак

Депутат ЗакСа Красноярского края предложила коллеге «следить за базаром»

К охотнику за телефонами в «Крестах» не пропустили «мобильные батоны»

Новости компаний
MASTER Девелопмент
20.10.2017 17:39
Новый банк аккредитовал MASTER Серебристый бульвар 19
В портфеле ипотечных программ дома на Серебристом бульваре появился еще один банк. Теперь приобрести квартиру в ипотеку можно и в Россельхозбанке
«Петербургская Недвижимость»
19.10.2017 15:12
Продажи Setl City выросли на 11% за 9 месяцев 2017 года
Компания Setl City увеличила продажи квартир на 11% (в денежном выражении) за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Продажи коммерческой недвижимости выросли на 18%. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
«Арсенал-Недвижимость»
18.10.2017 17:06
Два объекта в ЖК «Солнечный» прошли комиссию ГАСН
Два дома в ЖК «Солнечный» от застройщика «Арсенал-Недвижимость», которые расположены во Всеволожском районе Ленинградской области, посёлке Мурино прошли комиссию Службы государственного строительного надзора (ГАСН)
Компания «Арсенал-Недвижимость»
18.10.2017 13:12
Квартиры в ЖК “Солнечный” можно приобрести по ипотечной ставке 6,25% годовых
У клиентов ГК “Арсенал-Недвижимость” появилась возможность приобрести квартиры с отделкой от застройщика по сниженной ипотечной ставке
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
18.10.2017 11:26
Apple Pay теперь доступен держателям карт Visa банка «Санкт-Петербург»
Сегодня банк «Санкт-Петербург» сообщил о том, что Apple Pay становится доступен держателям карт Visa, предлагая лёгкий, безопасный и личный способ оплаты своим клиентам
АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
17.10.2017 17:05
Ещё один банк аккредитовал жилой комплекс Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «Россельхозбанк» аккредитовал новый жилой комплекс бизнес-класса Botanica, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском районе Санкт-Петербурга по адресу: Аптекарский пр., 5, лит. А
ГК «Эталон»
17.10.2017 12:14
Сразу три банка аккредитовали квартал «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «Россельхозбанк», ПАО АКБ «Связь Банк» и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) аккредитовали сразу несколько корпусов в квартале «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга
Компания «Строительный трест»
16.10.2017 11:34
Ипотечная ставка от 9,5% на готовые квартиры в ЖК «Город мастеров»
«Сбербанк» – стратегический партнер компании «Строительный трест» – предоставляет ипотеку по ставке от 9,5% на готовые квартиры в сданной первой очереди жилого комплекса «Город мастеров», который расположен на выезде из города со стороны Московского проспекта
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.10.2017 12:17
Банк «Санкт-Петербург» открывает программу военной ипотеки
Банк «Санкт-Петербург» запустил программу кредитования военнослужащих на первичном и вторичном рынках недвижимости.
ГК «Эталон»
12.10.2017 11:14
По ипотеке на квартиры АО «Эталон ЛенСпецСМУ» снижаются ставки
АО «Россельхозбанк» объявил о снижении процентных ставок по ипотечной программе на покупку квартир в новостройках.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.