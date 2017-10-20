Дефицит годового бюджета США достиг рекорда в 666 млрд долларов

Дефицит федерального бюджета США по итогам 2017 финансового года, который закончился 30 сентября, составил $666 млрд, или 3,5% ВВП, сообщает Минфин страны. Bloomberg отмечает, что это максимальный показатель с 2013 года.

Расходная часть бюджета за отчетный период составила $3,98 трлн, доходная — $3,31 трлн.

По итогам 2016 фингода дефицит федерального бюджета США составил $587 млрд, или 3,2% ВВП. Таким образом, в 2017 фингоду показатель вырос на $79 млрд.

«Сегодняшние показатели бюджета подчеркивают важность достижения сильного и устойчивого экономического роста. Благодаря налоговой реформе и смягчению регулирования США сможет вернуться к более высоким темпам роста ВВП, и это позволит избавиться от дефицита бюджета», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.