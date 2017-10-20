Белый дом США: Все зависит от России. Хочет она быть хорошей или плохой

Отношения США с Россией зависят от политики, которой будет придерживаться Москва. Об этом в пятницу, 20 октября, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

«Многое зависит от России и от того, какие отношения они хотят иметь, хотят ли они быть хорошим или плохим игроком. Мы будем по-прежнему пытаться работать с ними по определенным вещам, которые особенно важны для национальной безопасности США», — отметила Сандерс.

К важным для Вашингтона проблемам она отнесла ситуации, сложившиеся вокруг Сирии и Северной Кореи. «Мы бы хотели работать с Россией, чтобы противостоять некоторым таким угрозам», — уточнила Сандерс.