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20.10.2017 22:13

Тыловик столичного главка МВД задержан за злоупотребления

По подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями задержан высокопоставленный сотрудник управления тыла ГУ МВД по Москве.

«Сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Москве в ходе проверки установили, что сотрудник одного из подразделений подписал приемо-сдаточный акт работ, выполненных сторонней организацией в рамках государственного контракта. При этом, как установлено, он достоверно знал, что работы выполнены не в полном объеме», — сообщил в пятницу, 20 октября, официальный представитель столичной полиции.

Офицер был задержан, собранные материалы переданы в Главное следственное управление СКР по Москве, по ним возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Подозреваемый будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законом, подчеркнул представитель ведомства.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что речь идет о заместителе начальника управления организации тыла столичного главка МВД, полковнике внутренней службы Дмитрии Кошелеве.


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