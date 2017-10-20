Астронавты НАСА завершили работы в космосе

Астронавты НАСА Ренди Брезник и Джозеф Акаба завершили работы в открытом космосе, в частности, по установке новой камеры и вернулись на Международную космическую станцию (МКС). Выход в открытый космос транслировался на сайте НАСА.

Командир экипажа МКС Ренди Брезник и его напарник борт-инженер Джозеф Акаба находились на внешней поверхности станции немногим более шести часов. За это время они выполнили все обязательные задания по техническому обслуживанию орбитальной станции. Два незавершенных дополнительных задания, которые комментатор НАСА назвал незначительными, будут выполнены в ходе следующих выходов в открытый в космос.

В ходе плановых работ астронавты установили на внешней поверхности МКС новую камеру, установили лампочки на захвате механического манипулятора и расчехлили запасные детали станции, чтобы они были доступны для автоматизированной замены в случае неисправности на МКС.