В Петербурге появились первые чемпионы мира по шашкам-64 2017 года

Ими стали россиянин Гаврил Колесов среди мужчин и молдаванка Елена Сковитина среди женщин. Так закончился первый день начавшегося 20 октября в Северной столице чемпионата мира по шашкам-64.

Международный гроссмейстер из Молдовы Елена Сковитина, завоевав первую золотую медаль чемпионата среди женщин, в общем-то, никого не удивила. Елена стала чемпионкой мира в молниеносной программе и на прошлом чемпионате в 2015 году.

Удивила она позже, когда на вопрос «Фонтанки» о том, что больше всего помогло ей выиграть, заявила: "Чувство полуголода".

По словам Сковитиной, главный принцип успеха на серьезных турнирах – ни в коем случае не наедаться. «Когда человек сыт, у него работает желудок, а не голова, но совсем голодной быть тоже нельзя – тогда не хватит сил, чтобы считать и сосредоточиться», – заявила она.

Россиянин Гаврил Колесов – один из самых ярких представителей якутской шашечной школы. До сегодняшней победы он уже был семикратным чемпионом мира по шашкам.

Гаврил про физиологическую составляющую своей подготовки к турниру не рассказывал, хотя ему точно было непросто. Он стал чемпионом мира по блицу 2017 года примерно в 20.00 по московскому времени, что соответствует 2-м часам утра по якутскому.

Но его выигрыш в чем-то ярче выигрыша Елены Сковитиной – она сохранила чемпионский титул, а Гаврил отобрал его у белорусского гроссмейстера Игоря Михальченко, который еще сегодня утром был чемпионом мира.

Мы пришли к позиции «шесть на шесть» и разменяли шашки. В этом была ошибка Игоря. Он не увидел, что после размена проигрывает, – рассказал чемпион про партию, которая дала ему золотую медаль.

В субботу утром в Петербурге стартует быстрая программа чемпионата мира по шашкам-64, который проводит Международная федерация шашек (IDF) при поддержке Фонда «Русские шашки».