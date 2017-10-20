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20.10.2017 20:46
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Смольный купит у «Дальпитерстроя» 513 квартир на два миллиарда

Комитет имущественных отношений Петербурга подвел итоги пяти конкурсов на закупку квартир для городских нужд на общую сумму 2,1 млрд рублей. Во всех единственным участником и победителем оказался «Дальпитерстрой».

Информация об определении поставщика опубликована на сайте госзакупок 20 октября. Все конкурсы были объявлены 28-29 сентября. Всего закуплено 513 квартир в диапазоне от однокомнатных до четырехкомнатных. Квартиры должны располагаться  не  выше третьего  этажа, если они расположены в домах без лифта, и иметь чистовую отделку. Цена одного квадратного метра по итогам всех конкурсов составила 66,2 тыс. рублей. Передать квартиры заказчику застройщик должен не позднее 30 апреля 2019 года.

«Дальпитерстрой» работает на строительном рынке Петербурга и Ленобласти. Компания основана в 1998 году. За первые 7 месяцев 2017 года застройщик ввел в эксплуатацию 87 тыс. квадратных метров жилья. В данный момент компания строит 48 объектов, большинство из них расположено в Шушарах. Некоторые из них должны быть сданы в I квартале 2019 года.


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