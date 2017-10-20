Администрация Петродворцового района в ответ на жалобу посоветовала горожанину перечитать Райкина

Администрация Петродворцового района Петербурга в ответе на жалобу местного жителя на граффити в Петергофе осудила его за пассивную позицию и сравнила его с персонажем монолога Аркадия Райкина. Граффити закрасили.

Житель района по имени Олег 15 октября пожаловался на вандальные написи на будке с электрооборудованием у дома 6/12 по улице Чебышевская на сайте «Наш Санкт-Петербург».

«Данная будка находится в таком состоянии с зимы 2016-17 года и являлась индикатором работы ОАО «Петродворцовая электросеть» по самостоятельному выявлению подобных проблем, – написал он, приложив фото. – Как оказалось ОАО «Петродворцовая электросеть» удаляет вандальные надписи только после получения точечного обращения – очень плохая организация труда».

Ответ от районной администрации с фотоотчетом о том, что надписи закрашены, пришел 18 октября. Кроме того, чиновники уточнили ряд пунктов: ОАО «Петродворцовая электросеть» уже 10 месяцев не занимается эксплуатацией электрических сетей в районе, а закрашивать граффити – не его основная задача.

«Если бы вас действительно волновали данные проблемы, то вы бы не граффити фотографировали, а тех кто их наносит, и отправляли фотографии в соответствующие органы для привлечения вандалов к ответственности, – говорится в ответе администрации. – А вы «индикаторы» расставляете. Перечитайте или пересмотрите А.Райкина. «Третий час стою из крана капает и никто не закроет».

Пользователь, согласно отметке на портале, остался удовлетворен решением проблемы.

«Петродворцовые электрчиеские сети», СПбЭС и «Ленэнерго» объединились в конце 2015 года. Сейчас деятельность в Петродворцовом районе осуществляет еще одна «дочка» «Ленэнерго» – «Пригородные электрические сети».