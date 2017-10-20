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20.10.2017 20:13

Депутат ЗакСа Красноярского края предложила коллеге «следить за базаром»

Депутат ЗакСа Красноярского края предложила коллеге «следить за базаром»
скриншот с сайта youtube

На сессии Законодательного собрания Красноярского края депутат от «Единой России» Людмила Магомедова не сдержалась и предложила коллеге по парламенту от партии «Патриоты России» Ивану Серебрякову «следить за базаром» и добавила, что он ее «достал».

О выпаде депутата 20 октября сообщает местный канал ТВК. Издание отмечает, что фраза была продолжена и Магомедова использовала в адрес Серебрякова некий эпитет, который не было отчётливо слышно, заканчивающийся словом «несчастный». «Сейчас депутат Серебряков сказал о том, что они там сами знают, что делать… Иногда мне хочется сказать на то, что вы говорите, это бред, но я никогда себе этого не позволяла.

«Поэтому за базаром следи! Достал уже, честное слово, *** несчастный!», – цитирует ТВК депутата. Позже она объяснила свои слова журналистам тем, что сам Серебряков назвал бредом выступление председателя одного из комитетов ЗаКСа. «Я извинилась перед коллективом, потому что никогда в жизни такого эмоционального взрыва не позволяла и не велась на дешевые провокации», – добавила Магомедова.


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