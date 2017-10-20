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20.10.2017 20:10

«Фонтанка» за 60 секунд — 16-20 октября

На уходящей информационной неделе читателей «Фонтанки» больше всего тревожили Якутия и Камчатка. Которых мы, оказывается, кормим так же, как Кавказ.

Поучительная история о том, как пошли «мажоры» против спортсменов, в итоге золотой мальчик на «Бумере» передавил своих же. В деле косвенно замешана бабушка петербургской дамбы.

В Пулково после смертельного падения младенца с телетрапа трапы отменили вовсе. Никто никуда не летит.

Хороший налог можно заплатить и дважды — решила электронная система и обложила каждого десятого, как зайца.

А петербургский дальнобойщик, кажется, придумал, как засудить «Платон».

Шестеро погибли на пешеходном переходе через железную дорогу в створе Туристской улицы. Мы выяснили, кем они были.

Опять то измена, то засада. ГИБДД снова засядет в кустиках во имя нашей безопасности на дорогах.

Сказал, что строит Крымский мост, а сам пол-Сирии разнес. Продолжаем бомбить ЧВК Вагнера.

 


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