Задержан глава Российского союза молодежи в Петербурге и области Дмитрий Лядов

Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу задержало на двое суток главу Российского союза молодежи Дмитрия Лядова. До процессуального задержания у него в квартире прошел обыск. Лядов обвиняется в крупном мошенничестве, связанном с освоением бюджетных средств.

По информации «Фонтанки», 20 октября оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции провели серию обысков в квартирах и офисах петербургских компаний. Мероприятия проходили в рамках недавно возбужденного в Главном следственном управлении полицейского главка уголовного дела по части четвертой статьи 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». Обыск коснулся квартиры Лядова с утра. По имеющимся данным, к вечеру пятницы следователь задержал Лядова на двое суток.

Дмитрий Лядов — глава межрегиональной общественной организации Российского союза молодежи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Когда-то он носил звание капитана милиции, но сменил работу в органах в связи с обвинением в мелкой взятке. За эти 9 тыс. рублей суд признал его виновным и приговорил к штрафу.

Вскоре Лядов пришел в молодежную политику. В 2015 году после смены руководства комитета по молодежной политике Смольного возглавляемый им Российский союз молодежи в Петербурге начал получать подряды и субсидии от ведомства. В 2017 году самый крупный контракт на 3,2 млн рублей касался отправки делегаций Санкт-Петербурга на федеральные молодежные форумы – «Территория смыслов» на Клязьме, «Таврида», «Балтийский Артек».

Нашему изданию известно, что обвинение связано именно с вопросами следствия по подрядам с комитетом по молодежной политике. К тому же «Фонтанка» узнала, что вместе с Лядовым на двое суток задержана и его знакомая, которая также представляет общественную организацию Петербурга.