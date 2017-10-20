Инспектор услышит, инспектор придет

Внесенный в Госдуму законопроект должен упростить процедуру жалоб на нарушителей ПДД. Гаишники радуются, граждане сомневаются, а эксперты уверены, что все равно ничего не выйдет.

Процедура, которая позволит сотрудникам ГИБДД штрафовать автомобилистов на основании предоставленного фото или видео, разработана правительством. Потребуется только установить специальную программу на свой видеорегистратор и создать личный кабинет на портале госуслуг. По данным Минкомсвязи, на конец августа 2017 года таким аккаунтом обладают 55,5 млн россиян. Закон и сегодня позволяет жаловаться на автомобилиста-нарушителя через сеть, но потом приходится ногами ходить в ГИБДД и давать письменные объяснения.

Действующее законодательство возлагает бремя доказывания на сотрудника автоинспекции. Вызвать заявителя, поговорить, составить протокол, установить номер автомашины, найти нарушителя в базе, вызвать нарушителя, опросить, составить протокол, найти дополнительных свидетелей, опросить, составить протокол, возбудить административное производство, вынести по нему решение — на все про все законом отводится два месяца, а потом нарушение «сгорает».

С начала года по август в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти было прислано около 40 000 таких обращений. В основном они касаются неправильной парковки, гораздо реже поступают сообщения о выезде на встречную полосу, на красный свет и о хамском поведении вкупе с агрессивным вождением.

По словам инспекторов, поправки в КоАП упростят процедуру и «тогда это всё действительно полетит». А дальше начинается череда «если». Если пройдет интеграция с системой информационных ресурсов МВД. Если региональные чиновники осознают, что они часть матрицы, то есть «Электронного правительства», и должны предоставлять услуги по интернету. Если граждане увидят пользу от нового механизма и начнут им пользоваться.

Каналов связи с «дорожным регулятором» довольно много, но все они разрознены. Есть сайт gibdd.ru. В Москве и Подмосковье и Татарстане работает мобильное приложение МВД «Народный инспектор». Но общественные деятели предпочитают альтернативные каналы. С 2014 года существует приложение Spot, ориентированное на борьбу с нарушителями правил парковки. Его скачали более 50000 раз. Самая частая жалоба пользователей – ГИБДД не принимает их заявления. У инспекторов своя правда – часто на присылаемых материалах не виден госномер, а значит, невозможно установить нарушителя.

«Когда отправляют материалы для привлечения нарушителей к ответственности, сталкиваются с тем, что их приглашают правоохранители на общение к себе. Это многих отпугивает. После этого люди перестают в принципе этим заниматься, – говорит руководитель общественной организации «СПБ.АВТО» Святослав Данилов. – Если по новым правилам ехать никуда будет не нужно, а отправка обращения через новое приложение будет приравниваться к такому визиту, это значительно упростит работу активных граждан».

«Если это будут какие-то сложные алгоритмы, которые будет делать государство, то всё будет ещё сложнее, чем сегодня, – не согласен один из создателей приложения Spot Константин Степаненко. – Сложнее, чем наше приложение, если указывать паспортные данные. У нас было несколько инцидентов, когда нарушители узнавали имена тех, кто на них жаловался, и приходили разбираться. Информацию брали у ГИБДД. И это было в рамках закона».

«В любом случае такие системы налаживаются в процессе использования. Только с помощью проб и ошибок. Без этого никак, – резюмирует координатор по Петербургу движения «Синие ведёрки» Георгий Кокорин. – Сегодня у всех есть приличные смартфоны. Я в любом случае за ужесточение контроля, потому что люди на дорогах чем дальше, тем агрессивнее».

По мнению Кокорина, справиться с проблемами нарушения на дорогах поможет ещё большая автоматизация движения. «Когда машинами будут управлять автопилоты, это моя мечта, – говорит он. – А то у нас каждую осень и весну обострения. Драки, наезды, смерти. И это не закончится никогда, пока люди за рулём. И нет ни одного водителя, который не нарушает правила».

Эксперт верит и в другой «фантастический» сценарий будущего, как следствия всеобщей цифровизации – сокращение штата инспекторов: «Вот увидите, скоро будут сокращать. Автоматизация освободит людей. Да, будут ошибки. Но уже сегодня я отменяю ошибочные постановления за 5 минут, не выходя из дома. Доведут и новое приложение до рабочего состояния».

«Фонтанка.ру»