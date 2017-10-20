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20.10.2017 20:58
2 Комментариев

Инспектор услышит, инспектор придет

Внесенный в Госдуму законопроект должен упростить процедуру жалоб на нарушителей ПДД. Гаишники радуются, граждане сомневаются, а эксперты уверены, что все равно ничего не выйдет.
Инспектор услышит, инспектор придет
фото с портала Госуслуг РФ

Процедура, которая позволит сотрудникам ГИБДД штрафовать автомобилистов на основании предоставленного фото или видео, разработана правительством. Потребуется только установить специальную программу на свой видеорегистратор и создать личный кабинет на портале госуслуг. По данным Минкомсвязи, на конец августа 2017 года таким аккаунтом обладают 55,5 млн россиян. Закон и сегодня позволяет жаловаться на автомобилиста-нарушителя через сеть, но потом приходится ногами ходить в ГИБДД и давать письменные объяснения.

Действующее законодательство возлагает бремя доказывания на сотрудника автоинспекции. Вызвать заявителя, поговорить, составить протокол, установить номер автомашины, найти нарушителя в базе, вызвать нарушителя, опросить, составить протокол, найти дополнительных свидетелей, опросить, составить протокол, возбудить административное производство, вынести по нему решение — на все про все законом отводится два месяца, а потом нарушение «сгорает».

С начала года по август в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти было прислано около 40 000 таких обращений. В основном они касаются неправильной парковки, гораздо реже поступают сообщения о выезде на встречную полосу, на красный свет и о хамском поведении вкупе с агрессивным вождением.

По словам инспекторов, поправки в КоАП упростят процедуру и «тогда это всё действительно полетит». А дальше начинается череда «если». Если пройдет интеграция с системой информационных ресурсов МВД. Если региональные чиновники осознают, что они часть матрицы, то есть «Электронного правительства», и должны предоставлять услуги по интернету. Если граждане увидят пользу от нового механизма и начнут им пользоваться.

Каналов связи с «дорожным регулятором» довольно много, но все они разрознены. Есть сайт gibdd.ru. В Москве и Подмосковье и Татарстане работает мобильное приложение МВД «Народный инспектор». Но общественные деятели предпочитают альтернативные каналы. С 2014 года существует приложение Spot, ориентированное на борьбу с нарушителями правил парковки. Его скачали более 50000 раз. Самая частая жалоба пользователей – ГИБДД не принимает их заявления. У инспекторов своя правда – часто на присылаемых материалах не виден госномер, а значит, невозможно установить нарушителя.

«Когда отправляют материалы для привлечения нарушителей к ответственности, сталкиваются с тем, что их приглашают правоохранители на общение к себе. Это многих отпугивает. После этого люди перестают в принципе этим заниматься, – говорит руководитель общественной организации «СПБ.АВТО» Святослав Данилов. – Если по новым правилам ехать никуда будет не нужно, а отправка обращения через новое приложение будет приравниваться к такому визиту, это значительно упростит работу активных граждан».

«Если это будут какие-то сложные алгоритмы, которые будет делать государство, то всё будет ещё сложнее, чем сегодня, – не согласен один из создателей приложения Spot Константин Степаненко. – Сложнее, чем наше приложение, если указывать паспортные данные. У нас было несколько инцидентов, когда нарушители узнавали имена тех, кто на них жаловался, и приходили разбираться. Информацию брали у ГИБДД. И это было в рамках закона».

«В любом случае такие системы налаживаются в процессе использования. Только с помощью проб и ошибок. Без этого никак, – резюмирует координатор по Петербургу движения «Синие ведёрки» Георгий Кокорин. – Сегодня у всех есть приличные смартфоны. Я в любом случае за ужесточение контроля, потому что люди на дорогах чем дальше, тем агрессивнее».

По мнению Кокорина, справиться с проблемами нарушения на дорогах поможет ещё большая автоматизация движения. «Когда машинами будут управлять автопилоты, это моя мечта, – говорит он. – А то у нас каждую осень и весну обострения. Драки, наезды, смерти. И это не закончится никогда, пока люди за рулём. И нет ни одного водителя, который не нарушает правила».

Эксперт верит и в другой «фантастический» сценарий будущего, как следствия всеобщей цифровизации – сокращение штата инспекторов: «Вот увидите, скоро будут сокращать. Автоматизация освободит людей. Да, будут ошибки. Но уже сегодня я отменяю ошибочные постановления за 5 минут, не выходя из дома. Доведут и новое приложение до рабочего состояния».

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (2)
Сильвер
20 октября 2017 г. 21:44
Приложение надо назвать «Павлик Морозов». Дарю бесплатную идею правительству.
Vegetables
20 октября 2017 г. 21:40
Когда дело доходит до письменного заявления на нарушителя ( а порой и на преступника) то все заканчивается пшиком! Среднестатистический гражданин России, не чувствует "главенства буквы закона" и защиты со стороны правоохранительных органов. Пока громоздкая машина правосудия, будет буксовать — все это пустое сотрясение воздуха!
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