Инспектор услышит, инспектор придет
Процедура, которая позволит сотрудникам ГИБДД штрафовать автомобилистов на основании предоставленного фото или видео, разработана правительством. Потребуется только установить специальную программу на свой видеорегистратор и создать личный кабинет на портале госуслуг. По данным Минкомсвязи, на конец августа 2017 года таким аккаунтом обладают 55,5 млн россиян. Закон и сегодня позволяет жаловаться на автомобилиста-нарушителя через сеть, но потом приходится ногами ходить в ГИБДД и давать письменные объяснения.
Действующее законодательство возлагает бремя доказывания на сотрудника автоинспекции. Вызвать заявителя, поговорить, составить протокол, установить номер автомашины, найти нарушителя в базе, вызвать нарушителя, опросить, составить протокол, найти дополнительных свидетелей, опросить, составить протокол, возбудить административное производство, вынести по нему решение — на все про все законом отводится два месяца, а потом нарушение «сгорает».
С начала года по август в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти было прислано около 40 000 таких обращений. В основном они касаются неправильной парковки, гораздо реже поступают сообщения о выезде на встречную полосу, на красный свет и о хамском поведении вкупе с агрессивным вождением.
По словам инспекторов, поправки в КоАП упростят процедуру и «тогда это всё действительно полетит». А дальше начинается череда «если». Если пройдет интеграция с системой информационных ресурсов МВД. Если региональные чиновники осознают, что они часть матрицы, то есть «Электронного правительства», и должны предоставлять услуги по интернету. Если граждане увидят пользу от нового механизма и начнут им пользоваться.
Каналов связи с «дорожным регулятором» довольно много, но все они разрознены. Есть сайт gibdd.ru. В Москве и Подмосковье и Татарстане работает мобильное приложение МВД «Народный инспектор». Но общественные деятели предпочитают альтернативные каналы. С 2014 года существует приложение Spot, ориентированное на борьбу с нарушителями правил парковки. Его скачали более 50000 раз. Самая частая жалоба пользователей – ГИБДД не принимает их заявления. У инспекторов своя правда – часто на присылаемых материалах не виден госномер, а значит, невозможно установить нарушителя.
«Когда отправляют материалы для привлечения нарушителей к ответственности, сталкиваются с тем, что их приглашают правоохранители на общение к себе. Это многих отпугивает. После этого люди перестают в принципе этим заниматься, – говорит руководитель общественной организации «СПБ.АВТО» Святослав Данилов. – Если по новым правилам ехать никуда будет не нужно, а отправка обращения через новое приложение будет приравниваться к такому визиту, это значительно упростит работу активных граждан».
«Если это будут какие-то сложные алгоритмы, которые будет делать государство, то всё будет ещё сложнее, чем сегодня, – не согласен один из создателей приложения Spot Константин Степаненко. – Сложнее, чем наше приложение, если указывать паспортные данные. У нас было несколько инцидентов, когда нарушители узнавали имена тех, кто на них жаловался, и приходили разбираться. Информацию брали у ГИБДД. И это было в рамках закона».
«В любом случае такие системы налаживаются в процессе использования. Только с помощью проб и ошибок. Без этого никак, – резюмирует координатор по Петербургу движения «Синие ведёрки» Георгий Кокорин. – Сегодня у всех есть приличные смартфоны. Я в любом случае за ужесточение контроля, потому что люди на дорогах чем дальше, тем агрессивнее».
По мнению Кокорина, справиться с проблемами нарушения на дорогах поможет ещё большая автоматизация движения. «Когда машинами будут управлять автопилоты, это моя мечта, – говорит он. – А то у нас каждую осень и весну обострения. Драки, наезды, смерти. И это не закончится никогда, пока люди за рулём. И нет ни одного водителя, который не нарушает правила».
Эксперт верит и в другой «фантастический» сценарий будущего, как следствия всеобщей цифровизации – сокращение штата инспекторов: «Вот увидите, скоро будут сокращать. Автоматизация освободит людей. Да, будут ошибки. Но уже сегодня я отменяю ошибочные постановления за 5 минут, не выходя из дома. Доведут и новое приложение до рабочего состояния».
«Фонтанка.ру»