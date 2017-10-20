Российские власти в 2017 году выдадут 330 миллионов на адронный коллайдер
Правительство России направит 330 млн рублей на модернизацию Большого адронного коллайдера (БАК).
Как сообщается на сайте кабмина 20 октября, такое решение было принято на заседании правительства, состоявшемся в четверг. Деньги будут выделены из резервного фонда в качестве субсидии. Средства пойдут на усовершенствование детекторов БАК — это предусмотрено соглашением между правительством и Европейской организацией ядерных исследований (CERN) о научно-техническом сотрудничестве, подписанным в 2003 году.
Справка:
Большой адронный коллайдер — это самый мощный в мире ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, построенный CERN в подземном тоннеле протяженностью 27 километров на глубине 50-175 метров на границе Швейцарии и Франции. БАК является самой крупной экспериментальной установкой в мире.