Скандальный продюсер Вайнштейн избегал рыжих женщин

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн приставал к шатенкам, брюнеткам и блондинкам, не к рыжим.

«Фонтанка» изучила более двух десятков рассказов известных актрис о домогательствах со стороны оскандалившегося продюсера Харви Вайнштейна. Биометрические данные знаменитостей несложно найти в Интернете, а это, учитывая творческий размах фигуранта, огромный массив статистической информации. В результате анализа данных о цвете волос, глаз, параметрах тела и возрасте жертв у нас получилось три усредненных портрета актрисы, которая с наибольшей вероятностью могла привлечь внимание озабоченного деятеля культуры в ту или иную декаду. Оказалось, что в 90-е в зоне риска находились сухопарые долговязые шатенки, в нулевые Вайнштейн заинтересовался голубоглазыми блондинками на размер больше, а в последнее десятилетие снова взялся за шатенок. В 2011 году он даже попытался сделать массаж афроамериканской актрисе и был ею отшит.

Голливудский скандал вокруг влиятельнейшего продюсера Харви Вайнштейна достиг апогея — на 20 октября 46 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и оскорбительном поведении. Некоторые подробно рассказали, когда и каким образом к ним приставал Вайнштейн на протяжении 30 лет. Заговорили о домогательствах Вайнштейна звезды мировой величины: Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Леа Сейду, Кара Делевинь, Кейт Бекинсейл, Луизетт Гейсс. Продюсер уже признавался в секс-зависимости и даже обещал полечиться, но это не помогло: от него ушла жена, его исключили из Британской киноакадемии, уволили отовсюду, даже из созданной им же компании. Вдобавок за него взялось ФБР. «Фонтанка» изучила список жертв зависимости Харви Вайнштейна, которому позавидовал бы Гомер (автор «Илиады»).