Еврокомиссия обыскала офисы BMW в связи с картельным сговором

Еврокомиссия проверяет информацию о картельном сговоре, в который якобы были вовлечены немецкие автоконцерны. В компании BMW прошли обыски.

Как пишет Deutsche Welle, об этом 20 октября сообщили представители BMW, подчеркнув, что компания «оказывает Еврокомиссии поддержку в ее работе». При этом Еврокомиссия пока не предприняла юридических шагов и не выдвинула обвинений в адрес немецкого автоконцерна, хотя и признала, что провела обыски «у одного из немецких автопроизводителей».

В июле журнал Der Spiegel написал, что пять крупных автопроизводителей Германии, возможно, вступили друг с другом в картельный сговор. Согласно информации, предоставленной Volkswagen контролирующим органам, с начала 1990-х годов представители Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler регулярно встречались друг с другом.

В этих встречах участвовало свыше 200 специалистов, организованных в более чем 60 рабочих групп. Таким образом немецкие автопроизводители могли заменить рыночные механизмы конкуренции тайными соглашениями, считают в Брюсселе.

BMW настаивает на своей невиновности.