Не все «Теремку» масленица

Сеть блинных «Теремка», год назад отправившаяся покорять рынок США, может прекратить существование в России, написал в Twitter ее основатель Михаил Гончаров.

Поводом для пессимистичных прогнозов стала жалоба клиента «Теремка» на очередное повышение цен. «Подскажите, продукты подорожали?», – поинтересовался покупатель. «Продажи падают. Конкуренция растет. Закрываем уже рестораны. Еще 1-2 года и вообще можно будет закрываться», – ответил на сообщение Михаил Гончаров. Дискуссия о судьбе блинных растянулась на десятки постов. О том, что на самом деле угрожает существованию патриотичного фастфуда, и можно ли его спасти, предприниматель рассказал «Фонтанке».

- Вы в Twitter написали, что сеть «Теремок» может закрыться в течение 1-2 лет. Компания действительно в опасности?

– Я рассчитал худший сценарий по обороту, отражающий тенденции последних трех лет. Это был примерный прогноз.

- В 2016 году вы заработали 8 млрд рублей, что 14% больше, чем в 15-м. Сколько ожидаете по итогам 2017-го? Есть ли риск уйти в минус по прибыли?

- Боюсь, что результат будет плюс-минус такой же. Роста по итогам этого года мы не ждем.

- При этом вы повышаете цены.

– Мы повысили цены с начала года на 2,5%, так же, как и основные конкуренты. Есть две серьезные причины. Первая – это снижение покупательной способности россиян. Потребители все реже ходят в рестораны и выбирают сегменты ниже. Вторая – политика ТЦ, которая почему-то отличается для разных сетей. Американские сети бургерных, пиццерии за аренду платят 5-6% от оборота. C нас фактически хотят иметь 20-25%. На качестве блюд и штате мы экономить не можем.

- Но, подписывая договор, вы же знали на что шли. Выходит, продажи оказались меньше, чем планировали?

– Большинство наших договоров подписаны в валюте в 2013 году, так как нам редко идут на уступки и предлагают сразу заключать сделки на 5-10 лет. На сегодняшний день мы и другие компании на коротком поводке, то есть арендодатель вправе выставлять любой курс фиксации: хочет по 40 – 50 рублей, а хочет – по текущему курсу. Когда мы подписывали договоры, курс был 30 или 32 рубля за доллар, а сейчас — 58.

- Сколько у вас торговых точек? Будете ли сворачивать сеть?

– Сегодня в России работают около 300 точек. За три последних года мы закрыли три. Открывать новые рестораны пока не планируем, а вот над тем, чтобы закрыть убыточные для нас точки, подумаем и ведем переговоры с тремя ТЦ.

- Помимо точек на фудкортах ТЦ и киосков на улице вы развиваете и отдельные рестораны. Как чувствует себя этот формат?

– В формате ресторана мы работаем с 2003 года. Всегда соотношение точек на фудкортах и ресторанов с отдельным залом было в пользу первых, потому что там всегда генерировался хороший трафик покупателей. На сегодня рестораны важны для нас, с точки зрения присутствия бренда в определенных частях города, хотя по прибыльности они зачастую уступают фудкортам.

- Вы написали, что пытались торговать дешевыми обедами, но чуть не разорились. Будете ли как-то еще экспериментировать с ассортиментом, концепцией?

– Мы планируем на всей сети ввести фарфоровую посуду, обновить интерьеры. Постоянно вводим новые блюда, сейчас планируем запустить на тесты восемь недорогих блинчиков.

- В прошлом году вы вышли на рынок США. Не стал ли американский стартап источником проблем для российского бизнеса?

- Нет, «Теремок» в России и в США работают независимо друг от друга. Сейчас в Нью-Йорке два ресторана, оба расположены на Манхэттене. В перспективе открытие еще нескольких. Оборот в американских ресторанах вырос на 20% за последние полгода, у нас потрясающие отзывы от американцев, которые впервые к нам приходят и пробуют нашу еду.

- В Twitter вы написали, что в России страдаете от усилившейся конкуренции. Кто сейчас ваш главный соперник? По-прежнему McDonalds?

– Так или иначе, все игроки, присутствующие на фудкортах, – наши конкуренты, включая американские сети. Конкуренция сегодня очень высокая. В 2018 году мы постараемся сделать так, чтобы больше людей узнали про «Теремок» и его преимущества, и запустим масштабную рекламную кампанию на ТВ и в Интернете.

- А в российские регионы по-прежнему не хотите идти?

– В регионы мы хотим идти, сейчас заканчиваем формирование предложения. Это не будет открытый франчайзинг для всех, собираемся привлекать только крупных инвесторов.

Справка:

Сеть ресторанов «Теремок» основана в 1998 году Михаилом Гончаровым. Сейчас она включает в себя более 300 торговых точек в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах России, а также в Нью-Йорке (США). Компания работает в формате фаст-кэжуал: еда подается быстро, но готовится только после заказа, в процессе приготовления не используются замороженные полуфабрикаты и консерванты.

Беседовала Галина Бояркова, "Фонтанка.ру"