Предполагаемый лидер петербургской ячейки ИГ арестован

В Петербурге арестован подозреваемый в руководстве ячейкой «Исламского государства» (ИГ – запрещенная в России террористическая организация) гражданин Таджикистана. Фархота Назарова отправили в СИЗО на два месяца – до 12 декабря.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Санкт-Петербургского горсуда, Октябрьский районный суд вечером 20 октября удовлетворил ходатайство следствия о заключении Назарова под стражу. Он является основным фигурантом уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом Петербурга по статье 205.1 УК «Содействие террористической деятельности».

33-летний Назаров был задержан центром «Э». Внимание он привлек тем, что пользовался мессенджерами WhatsApp, Telegram, Zello и через них якобы оправдывал терроризм и будто бы искал кандидатов на «джихад». Так, с февраля по май 2017 года он плотно переписывался в мессенджере Дурова с женщиной. Другого предполагаемого рекрута, 28-летнего иностранца, нашли в квартире на Шлиссельбургском проспекте. По версии следствия, он готовился к поездке к исламистам и должен был вернуться подготовленным для диверсий в России. «Подопечных» Назарова не задерживали, они свидетели.

Назарова, вероятно, можно назвать хорошим конспирологом. Материальных доказательств боевого радикализма он не оставил. В квартире подозреваемого найдены газовый пистолет, наркотики, ноутбук, телефоны и банковские карты. Еще он читал исламскую литературу.