Письмо Есенина поэту Ливкину ушло с молотка за 2,1 млн рублей

Письмо, написанное Сергеем Есениным в 1916 году поэту Николаю Ливкину, в ходе торгов в аукционном доме «Литфонд» выросло в цене почти вдвое и было продано за 2,1 млн рублей.

Как сообщает 20 октября пресс-служба дома, аукцион состоялся в четверг. Часть переписки двух поэтов в 1916 году изначально была выставлена на продажу за 1,3 миллиона.

Предметом переписки стал конфликт между авторами — Ливкин послал в «Новый журнал для всех» вырезки из журнала «Млечный путь», в которых в том числе были стихи Есенина, не спросив согласия автора. Через некоторое время Ливкин готовил к выходу сборник стихотворений и анонсировал его в том же «Млечном пути». Есенин пригрозил издателям журнала прекратить сотрудничество, если в нем продолжит печататься Ливкин. Конфликт в итоге был решен как раз в том письме, которое 19 октября продали на аукционе.

На тех же торгах чуть дороже чем за миллион был продан экземпляр «Истории Власа – лентяя и лоботряса» авторства Маяковского. «Самая редкая книга Маяковского. На открытых российских торгах книга выставляется впервые», – уточняют в «Литфонде».

Также был продан листок, на котором рукой Есенина было написано четверостишие из стихотворения «Мне осталась одна забава...», – за 850 тыс. рублей – и первое посмертное издание романа «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, книга вышла в 1843 году и была продана за 750 тысяч.