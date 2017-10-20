Еще
20:01 20.10.2017
Пришлите свою новость!
19:59
Биткоин превысил отметку стоимости в 6 тысяч долларов
19:29
Задержан глава Российского союза молодежи в Петербурге и области Дмитрий Лядов
19:20
Российские власти в 2017 году выдадут 330 миллионов на адронный коллайдер
19:10
Еврокомиссия обыскала офисы BMW в связи с картельным сговором
18:59
Предполагаемый лидер петербургской ячейки ИГ арестован
18:50
Письмо Есенина поэту Ливкину ушло с молотка за 2,1 млн рублей
18:32
Теракт в столице Афганистана унес жизни 30 человек
18:21
В Польше мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ, есть жертвы
18:17
Бойцы подразделения «Антитеррор» задержали мужчину за стрельбу у школы в Сапёрном
17:59
Эксперимент со взиманием пошлины с интернет-покупок назначили на май 2018 года
17:40
Россия разрешила ввозить баклажаны и гранаты из Турции
17:28
Новый метод лечения тяжелого врожденного сколиоза изобрели в Институте им. Турнера
17:11
Фонд защиты дольщиков заработает 25 октября
17:05
Итоги недели с Андреем Константиновым: От Валдая до Собчак
16:57
Ространснадзор отнес к группе риска 6 - 10 авиакомпаний
16:41
Мединский президиуму ВАК: Спасибо за честность
16:35
«Жигули» рассыпались на Дальневосточном, люди спаслись чудом
16:30
Владимир Барсуков вернулся в Петербург
16:29
Робот с розовыми волосами и большими ушами принес бюджет в ЗакС Ленобласти
16:21
МВД: На границе с Белоруссией могут открыть погранпосты на время ЧМ-2018
16:16
К охотнику за телефонами в «Крестах» не пропустили «мобильные батоны»
16:14
В Арктике нефтяники отбуксировали айсберг весом 1,1 млн тонн
16:08
В Финляндии стала хитом книга-пособие по принципиальному тунеядству
15:59
Министр связи: Роуминг исчезнет через 5 - 7 лет
15:42
Албин предложил альтернативу отряду сапсанов для защиты крыши нового стадиона
15:23
Основатель «Семейного капитала» остался в СИЗО по делу о мошенничестве на 177 млн
15:19
В Финляндии три человека получили условные сроки за контрабанду сигарет из России
15:01
Греф объявил о конце «века программистов» и начале «века энергичных людей»
14:58
«Портрет Джека Хантера», который чуть не увезли в Китай, передадут в Русский музей
14:48
BMW X6 с «красивым» номером вспахал газон на Суздальском
14:47
Синоптики обещают заморозки в Северной столице
14:38
В Петербурге пристав получил условно за коллективное требование взятки
14:32
Во Всеволожском районе затапливает садоводства
14:07
В Петербурге вынесен приговор за расстрел валютчика с Софийской овощебазы
13:57
В России снова запрещено продавать «Боярышник»
13:44
На Пушкинской выселяют кальянную
13:41
За порядком на российских дорогах станут следить «народные инспекторы»
13:32
Пулково отрицает задержки рейсов из-за нехватки трапов и водителей
13:25
СМИ: Президиум ВАК рекомендовал оставить Мединского доктором наук
13:10
В РНБ прочитают лекции об истории бездомности в Петербурге
13:05
Странная «ловушка» остановила машины на КАД, заглушив радиометки
12:52
Врач управделами президента в Петербурге крайне неудачно купил авто в Интернете
12:40
Прокуратура: Пулково не хватает персонала для обслуживания трапов
12:34
СМИ: Мединский лично приехал на заседание ВАК по поводу своей диссертации
12:30
«Аквариум» открыл «Двери Травы»
12:25
Крупный наркодилер задержан в Ленобласти
12:17
Роскомнадзор грозит 36 сайтам блокировкой из-за пиратской копии фильма про космос
12:07
Два десятка домов в Приморском районе отключат от отопления на четыре дня
11:58
МВД насчитало в России 2,6 млн нелегальных мигрантов
11:42
Ксения Собчак вошла в новый наблюдательный совет Роскачества
11:25
На Итальянской обрушились леса, задев машины
11:20
В Петербурге открывается шестая благотворительная «Барахолка Fashion Weekend»
11:19
Каждому новорожденному в роддоме выдадут наборы с памперсами и сосками
11:14
В Петербурге провели 15 обысков по организации незаконной миграции
11:07
Орешкин: России необходимо создать систему электронной торговли - как Aliexpress
10:44
Ученые выяснили, что длительные тренировки опасны для здоровья
10:37
Гимназию на Крыленко «заминировал» школьник
10:31
МВД: Смерть 5 человек в Харькове стала результатом гонок
10:26
Собчак: Я иду на выборы без политической программы
10:20
Убийцей-расчленителем в Горелово оказался пасынок погибшего
09:51
В Сиверском за 20 секунд юноша с пистолетом передумал грабить Сбербанк
09:42
Таксист на Косыгина отправился в столб, а затем в реанимацию
09:36
Петербуржец «срезал» дорогу через Полежаевский парк и нашёл мертвеца
09:23
Минздрав готовит экологический налог на сигареты
09:15
Покупку недвижимости в Финляндии могут ограничить иностранцам уже в 2018 году
09:10
Полиция раскрыла ячейку ИГ в Петербурге и области
08:55
«Лексус» разбился на Ветеранов, есть пострадавшие
08:50
МЧС закупит самолеты-амфибии на 2 млрд рублей
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
20.10.2017 18:50

Письмо Есенина поэту Ливкину ушло с молотка за 2,1 млн рублей

Письмо, написанное Сергеем Есениным в 1916 году поэту Николаю Ливкину, в ходе торгов  в аукционном доме «Литфонд» выросло в цене почти вдвое и было продано за 2,1 млн рублей.

Как сообщает 20 октября пресс-служба дома, аукцион состоялся в четверг. Часть переписки двух поэтов в 1916 году изначально была выставлена на продажу за 1,3 миллиона.

Предметом переписки стал конфликт между авторами — Ливкин послал в «Новый журнал для всех» вырезки из журнала «Млечный путь», в которых в том числе были стихи Есенина, не спросив согласия автора. Через некоторое время Ливкин готовил к выходу сборник стихотворений и анонсировал его в том же «Млечном пути». Есенин пригрозил издателям журнала прекратить сотрудничество, если в нем продолжит печататься Ливкин. Конфликт в итоге был решен как раз в том письме, которое 19 октября продали на аукционе.

На тех же торгах чуть дороже чем за миллион был продан экземпляр «Истории Власа – лентяя и лоботряса» авторства Маяковского. «Самая редкая книга Маяковского. На открытых российских торгах книга выставляется впервые», – уточняют в «Литфонде».

Также был продан листок, на котором рукой Есенина было написано четверостишие из стихотворения «Мне осталась одна забава...», – за 850 тыс. рублей – и первое посмертное издание романа «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, книга вышла в 1843 году и была продана за 750 тысяч.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
УК “Новоселье”
20.10.2017 12:41

В Ленинградской области появятся кварталы “Эпсилон” и “Уютный”

Директор по маркетингу УК “Новоселье” Алексей Муравьев поделился дальнейшими планами развития крупномасштабного проекта “Новоселье: Городские кварталы”
Группа компаний «КВС»
19.10.2017 12:44

Ипотека на квартиры в «Ясно.Янино» по привлекательной ставке

Группа компаний «КВС» и Сбербанк объявляют о совместной программе субсидирования ипотечной ставки при приобретении жилья в микрорайоне «Ясно.Янино». Программа действует при покупке однокомнатных квартир во всех семи корпусах первой очереди и квартир любых типов в корпусах 7.5 и 7.6
Компания Максимум подготовка к экзаменам
18.10.2017 13:16

9 класс: время думать, решать, знать. В Петербурге пройдёт Форум Изменения в ОГЭ-2018

9 класс — это пора выбора: кем я хочу быть? Что делать дальше? Колледж или вуз? Эти и многие другие вопросы сейчас волнуют каждого девятиклассника в России. Зачем нужен экзамен ОГЭ, как правильно распределить свои знания и силы, и, главное, надо ли готовиться к ОГЭ и какие изменения произошли в ОГЭ?
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Письмо Есенина поэту Ливкину ушло с молотка за 2,1 млн рублей
Мединский президиуму ВАК: Спасибо за честность
МВД: На границе с Белоруссией могут открыть погранпосты на время ЧМ-2018
Министр связи: Роуминг исчезнет через 5 - 7 лет
Греф объявил о конце «века программистов» и начале «века энергичных людей»
«Портрет Джека Хантера», который чуть не увезли в Китай, передадут в Русский музей
В России снова запрещено продавать «Боярышник»
СМИ: Президиум ВАК рекомендовал оставить Мединского доктором наук
СМИ: Мединский лично приехал на заседание ВАК по поводу своей диссертации
Роскомнадзор грозит 36 сайтам блокировкой из-за пиратской копии фильма про космос
Что читают в Telegram петербургские чиновники, полицейские и святые отцы
Россия-2028: какой стране быть через десять лет
Не забудет - не простим
Русские националисты на сирийском контракте
Где «точка невозврата» между США и КНДР
ИТМО начинает десятилетку в Южном
Радиус курильщика
Космонавт Рязанский: Мне сверху видно всё
Взять кредит на ненужные процедуры
Жилье под сенью Кришны
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: От Валдая до Собчак

К охотнику за телефонами в «Крестах» не пропустили «мобильные батоны»

скриншот видео пресс-службы правительства Ленобласти

Робот с розовыми волосами и большими ушами принес бюджет в ЗакС Ленобласти

Новости компаний
УК “Новоселье”
20.10.2017 12:41
В Ленинградской области появятся кварталы “Эпсилон” и “Уютный”
Директор по маркетингу УК “Новоселье” Алексей Муравьев поделился дальнейшими планами развития крупномасштабного проекта “Новоселье: Городские кварталы”
Группа компаний «КВС»
19.10.2017 12:44
Ипотека на квартиры в «Ясно.Янино» по привлекательной ставке
Группа компаний «КВС» и Сбербанк объявляют о совместной программе субсидирования ипотечной ставки при приобретении жилья в микрорайоне «Ясно.Янино». Программа действует при покупке однокомнатных квартир во всех семи корпусах первой очереди и квартир любых типов в корпусах 7.5 и 7.6
Компания Максимум подготовка к экзаменам
18.10.2017 13:16
9 класс: время думать, решать, знать. В Петербурге пройдёт Форум Изменения в ОГЭ-2018
9 класс — это пора выбора: кем я хочу быть? Что делать дальше? Колледж или вуз? Эти и многие другие вопросы сейчас волнуют каждого девятиклассника в России. Зачем нужен экзамен ОГЭ, как правильно распределить свои знания и силы, и, главное, надо ли готовиться к ОГЭ и какие изменения произошли в ОГЭ?
ГК «УНИСТО Петросталь»
17.10.2017 17:33
ЖК «Чудеса света»: новые требования к недвижимости массового сегмента
Серьезная конкуренция на рынке недвижимости размывает понятие классов жилья – к такому выводу приходят эксперты. В течение последних лет качественные характеристики недвижимости массового сегмента от «УНИСТО Петросталь» значительно возросли
Группа ЦДС
17.10.2017 15:24
В СПбГАСУ открылась выставка работ финалистов «АРХпроекта»
Группа ЦДС открыла экспозицию 50 лучших работ Всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект». Ознакомиться с идеями молодых архитекторов можно до 30 октября
Setl City
17.10.2017 12:22
В «Невских парусах» завершено строительство первой детской площадки
Setl City полностью завершила строительство и благоустройство первой детской площадки возле дома 2 ЖК «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. Рядом с набережной возведен детский «морской порт» с кораблем и катерами, установлены скамейки, качели, смонтировано уличное освещение
«Петербургская Недвижимость»
16.10.2017 17:24
Микрорайон «Семь столиц» от Setl City – лауреат конкурса RREF AWARDS-2017
Микрорайон «Семь столиц», который Setl City строит в Кудрово, стал лауреатом VIII национальной премии за достижения в жилищном строительстве RREF AWARDS-2017. По результатам народного голосования проект признан лучшим в номинации «Городское строительство: регионы России. Город в городе»
«Петербургский мельничный комбинат»
16.10.2017 15:31
Пару слов про 11 октября
«11 октября» признан Международным днём каши. Говорят, что праздник каши впервые стали отмечать в Великобритании, поскольку англичане известны своей любовью к овсянке. Постепенно эта традиция распространилась по всему миру, и каждый год 11 октября в кафе и ресторанах разных стран подают оригинальные и изысканные блюда из круп или хлопьев
ГК «Пионер»
16.10.2017 12:36
Выгодная ипотека на апартаменты в новом YE’S
Апарт-отель YE’S, который группа компаний «Пионер» возводит в Центральном районе Санкт-Петербурга на Социалистической улице, аккредитован «Альфа-Банком». Банк-партнёр предлагает покупателям апартаментов выгодные ипотечные программы с процентной ставкой от 9,49% годовых при минимальном первоначальном в размере 30% от стоимости приобретаемой недвижимости
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.10.2017 11:18
«Уральские авиалинии» подвели итоги работы за 9 месяцев 2017 года
Авиакомпания «Уральские авиалинии» рассказала о проделанной работе и результатах за 9 месяцев 2017 года. По сравнению с началом 2017 года показатели выросли
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.