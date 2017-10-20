Теракт в столице Афганистана унес жизни 30 человек

Смертник подорвал себя 20 октября в толпе в мечети имама Замана на западе Кабула. Погибло не менее 30 человек.

Как передает НТВ, по некоторым данным, после взрыва неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Месяц назад взрыв прогремел в кабульском квартале Калаи Фатхулла, также у шиитской мечети. Устройство сработало в тот момент, когда люди выходили с пятничной молитвы. СМИ сообщали, что бомба была прикреплена к телу овцы.