В ЖК «Образцовый квартал 3» завершился демонтаж башенных кранов

В конце июня 2017 года ООО «Терминал-Ресурс» заложил фундамент третьего малоэтажного жилого комплекса в рамках развития проекта «На Царскосельских холмах».

Спустя считанные месяцы в ЖК «Образцовый квартал 3» приступили к одному из ответственных этапов строительства – демонтажу башенных кранов. Завершились монолитные работы, выполнена кирпичная кладка наружных стен. Таким образом уже все готово для монтажа окон и прокладки инженерных сетей.

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» с большой ответственностью относится и к благоустройству придомовой территории. Уже высажены березы и ели. Весной застройщик продолжит озеленять территорию жилого комплекса, чтобы к моменту окончания строительства создать ощущение обжитого, уютного пространства.

ЖК «Образцовый квартал 3»

ЖК «Образцовый квартал 3» состоит из трех четырехэтажных домов, построенных по кирпично-монолитной технологии. В последствии они будут оборудованы малошумными лифтами Schindler.

Несомненным преимуществом для покупателей станет система отопления – «теплый водяной пол». Она позволит регулировать температуру в каждой комнате. А отсутствующие радиаторы отопления подарят возможность реализовать любые дизайнерские решения.

Большая площадь остекления сделает фасады выразительными, а квартиры светлыми. Планировки квартир выполнены в европейском стиле: просторные кухни, вместительные гардеробные, уютные гостиные с эркерами и широкими остекленными балконами, на последних этажах есть возможность установки каминов. Высокие потолки (3 м) добавят в интерьер квартир воздуха и лёгкости.

ЖК «Образцовый квартал 3»

Строительство данного жилого комплекса становится еще одним шагом в развитии проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Благодаря завершенным строительно-монтажным работам возможно посещение объекта. В отделе продаж, расположенном рядом с ЖК «Образцовый квартал 3», вам всегда помогут с подбором квартиры, проведут экскурсию на объект, дадут консультацию по вопросам ипотечного кредитования и помогут с юридическим сопровождением сделки. Продажи квартир в ЖК «Образцовый квартал 3» ведутся по 214-ФЗ.

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