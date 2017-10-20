Эксперимент со взиманием пошлины с интернет-покупок назначили на май 2018 года

Эксперимент, в ходе которого ФГУП «Почта России» станет оператором по взиманию пошлины с зарубежных онлайн-покупок в автоматическом режиме, может стартовать в середине мая 2018 года.

С планом реализации эксперимента 20 октября ознакомился «Интерфакс». Ожидается, что до конца этого года будет подготовлена нормативно-правовая база. В первом квартале 2018 года нужно будет обеспечить доработку программного обеспечения для взимания пошлины с участием «Почты», до середины апреля – провести тестирование системы. В апреле эта пошлина должна быть согласована с Евразийской экономической комиссией.

Как предполагается, «Почта России» будет перечислять пошлину Федеральной таможенной службе (ФТС), а также предоставлять ФТС данные об отправителе, получателе и о стоимости и весе товара.

После введения новой схемы физические лица смогут оплатить пошлину в момент заказа товара на интернет-площадке.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2016 году россияне приобрели в зарубежных онлайн-магазинах товаров примерно на 300 млрд рублей (около трети онлайн-покупок против 29% в предыдущие два года).