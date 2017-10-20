Новый банк аккредитовал MASTER Серебристый бульвар 19

В портфеле ипотечных программ дома на Серебристом бульваре появился еще один банк. Теперь приобрести квартиру в ипотеку можно и в Россельхозбанке.

По условиям действующих программ получение ипотечных средств возможно при минимальном первоначальный взносе 20 %. Ипотечная ставка - 9,75% годовых. Максимальный срок кредитования составит 30 лет.

MASTER Серебристый бульвар 19

Также приобрести жилье в MASTER Серебристый бульвар 19 можно без первоначального взноса при условии залога имеющейся недвижимости со ставкой 13,5% на срок до 30 лет.

Проект MASTER Серебристый бульвар, 19 предполагает возведение 19-этажного здания, рассчитанного на 102 квартиры. Новостройка возводится в шаговой доступности от ст.м. Пионерская. Локация обладает благоприятной транспортной доступностью и всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

MASTER Серебристый бульвар 19

Ввод в эксплуатацию жилого комплекса MASTER Серебристый бульвар 19 запланирован на 30 июня 2018 года. Все строительные работы ведутся в соответствии с графиком.

Справка о компании Master девелопмент