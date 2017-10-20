Россия разрешила ввозить баклажаны и гранаты из Турции

Россия разрешила ввоз баклажанов и гранатов из Турции, заявил 20 октября министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

«По результатам инспекции турецких предприятий по производству баклажанов и гранатов, проведенной Россельхознадзором в октябре, сообщаю, что с 30 октября Россия разрешит ввоз указанной продукции с 27 турецких предприятий», — цитирует Ткачева РБК по РИА Новости после заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Согласно прогнозам Минсельхоза, объем импорта гранатов из Турции по сравнению с досанкционными временами снизится примерно в два раза. Так, если до введения ограничений в 2015 году Россия импортировала из Турции порядка 50 тыс. тонн гранатов и 5 тыс. тонн баклажанов в год, то после отмены ограничений на их ввоз, которые действовали в общей сложности полтора года, турецкие поставщики баклажанов могут рассчитывать на импорт 2 – 3 тыс. тонн в год этих овощей в Россию, а поставщики турецких гранатов — на 10 – 15 тыс. тонн в год.