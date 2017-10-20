Фонд защиты дольщиков заработает 25 октября

Фонд защиты дольщиков начнет работать уже с 25 октября, то есть со среды следующей недели.

Как пишет «Российская газета», об этом рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. 20 октября он принял участие в совещании по восстановлению прав граждан – участников строительства многоквартирных домов.

«Застройщики, которые построили новые объекты, придут теперь не в страховые компании, а в государственный фонд. Это будет более серьезная государственная защита людей – участников долевого строительства», – цитирует главу Минстроя РГ по ТАСС.

Напомним, 12 октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Фонд возглавит Александр Плутник.