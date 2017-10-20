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20.10.2017 16:57

Ространснадзор отнес к группе риска 6 - 10 авиакомпаний

Ведомство напряженно следит за состоянием группы риска среди авиаперевозчиков «в режиме непрерывного мониторинга», сообщил 20 октября глава Ространснадзора Виктор Басаргин. Он отметил, в случае краха «ВИМ-Авиа» наблюдение не помогло.

«Компании, за которыми мы следим в режиме непрерывного мониторинга, их порядка 6 – 10. На их деятельность мы смотрим напряженно», — цитирует Басаргина РБК по «Интерфаксу».

Раскрыть названия компаний глава Ространснадзора отказался.

В будущем Ространснадзор хотел бы ввести особый алгоритм, который позволил бы осуществлять мониторинг финансовой устойчивости авиакомпаний для оценки уровня безопасности полетов.

«Неблагоприятная, неблагополучная финансовая ситуация у авиакомпании отражается на безопасности. На чем экономить? На безопасности. Поэтому для нас, для Ространснадзора, было главным сегодня, чтобы вот этот момент финансовой устойчивости компаний каким-то образом ухватить», — пояснил Басаргин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 ноября представить предложения о мерах по постоянному мониторингу финансового положения авиакомпаний.

 

Справка:

В конце сентября из-за финансовых проблем «ВИМ-Авиа» прекратила свою деятельность. Проверка привела к возбуждению уголовного дела по статье «Мошенничество», аресту гендиректора и главбуха компании, а также бегству владельца «ВИМ-Авиа» за границу. Отдуваться за них пришлось министру транспорта, который получил от президента РФ дисциплинарное взыскание. «Активная фаза» перевозки домой туристов, ставших заложниками проблем компании, завершилась только 9 октября.


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