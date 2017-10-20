Ваш постоянный спутник: обзор легких и компактных ноутбуков от специалистов КЕЙ
Главным преимуществом любого ноутбука является его мобильность, но далеко не каждая модель будет удобной для повседневного ношения, поэтому специалисты КЕЙ отобрали для Вас несколько моделей, которые сочетают в себе легкость и достаточно высокую производительность.
К категории ноутбуков для повседневного ношения можно отнести модель Irbis NB99, в первую очередь за его компактные размеры (211х318 мм), а также малый вес – 1,2 кг.
При этом данный ноутбук обладает весьма незаурядными техническими характеристиками, которые позволяют выполнять задачи различной сложности. Он оснащен дискретной видеокартой Intel Graphics 515, которая легко справится с видео в высоком разрешении, а также классическими видеоиграми, например, Dota или Counter-Strike. Процессор в Irbis NB99 представлен моделью IntelCore MM3-6Y30 с 2 ядрами и частотой в 2.2 ГГц. Дисплей ноутбука имеет матовое покрытие поэтому, даже при использовании его на улице, на экране не будут появляться блики.
Еще один представитель легких и мобильных ноутбуков – ASUS ZenBook UX310UA-FB408T. Данная модель имеет облегченную конструкцию, благодаря которой, ее вес составляет всего 1,3 кг. Кроме того, инженеры компании ASUS сумели встроить в ZenBook UX310UA-FB408T большой дисплей на 14 дюймов и разрешением в 1920 x 1080 пикселей.
Дискретная графическая плата NVIDIA GeForce 940MX дает возможность выполнять различные типы задач – от просмотра видео и изображений в высоком качестве до работы в графических редакторах.
Такая видеокарта справится даже с современными играми. Центральный процессор IntelCore i5 на 2 ядра с частотой в 2.5 ГГц обеспечивает стабильную работу системы даже в режиме многозадачности.
Конечно, говоря о легких и мощных ноутбуках, нельзя не упомянуть об устройствах Apple, а именно о модели MacBook с 12-дюймовым дисплеем Retina. Аппаратная часть данной модели представлена процессором IntelCore M5 на 2 ядра с частотой 1,2 ГГц, видеокартой от Intel модели HD Graphics 515 и оперативной памятью DDR3L с 8 Гб «на борту». Все это работает под руководством ОС iOS, что гарантирует высокое быстродействие ноутбука. Кроме того, экран Retina свысоким разрешениемв 2304 x 1440 пикселей делает Apple MacBook идеальным решением для выполнения графических задач различной сложности.