Мединский президиуму ВАК: Спасибо за честность

Минобрнауки РФ в скором времени поставит точку в «деле о диссертации» Владимира Мединского. Тем временем глава министерства Ольга Васильева уже радуется, что «всё закончилось». Сам Мединский уверен, что решение о его учёной степени было честным, а его противники предсказуемо – нет.

Президиум Высшей аттестационной комиссии 20 октября рекомендовал не лишать министра культуры РФ степени доктора наук. «За» проголосовали 14 человек, «против» – 6. Окончательное решение будет принимать Минобрнауки, но министр образования Ольга Васильева уже заявила «Интерфаксу»: она «очень счастлива, что все закончилось». Васильева и раньше выступала на стороне коллеги, отрицая плагиат в его работе и настаивая, что в диссертации Мединский изложил своё видение истории.

«Мединский степень сохранил, ВАК репутацию – нет», – отреагировал на результаты заседания эксперт сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий в фейсбуке.

Напомним, в 2016 году он, доктор исторических наук Вячеслав Козляков и его коллега Константин Ерусалимский направили в Минобрнауки официальную жалобу на научный труд Владимира Мединского. В диссертации по теме «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV – XVII веков», которую министр защитил в 2011 году, они заметили ряд заимствований и фактических ошибок. Кроме того, по их мнению, работа не несёт никакой исторической ценности и вообще абсурдна. Мединский опроверг все претензии.

«Президиум Высшей аттестационной комиссии рассмотрел вопрос о своей репутации и решил, что вполне может в дальнейшем без нее обойтись. Вопрос о репутации Мединского был решен ранее», – похоже высказался в фейсбуке один из основателей «Диссернета» Сергей Пархоменко.

Он пообещал, что сообщество и дальше будет «выводить мошенников на чистую воду», и, несмотря на то что Мединский всё ещё является доктором наук, историки его коллегой не считают.

«А этот состав Президиума ВАК – в качестве "того самого ВАКа, который все-таки прикрыл Мединского, убоявшись, что накажут"», – прокомментировал он позицию президиума ВАК, который принял решение вопреки рекомендации экспертного совета.

«Благодарю ученых за взвешенный и честный подход», – написал тем временем в твиттере автор диссертации, которого полтора года пытаются лишить степени доктора наук.

Между тем, как заявила Ольга Васильева Интерфаксу, окончательное решение, быть ли Мединскому доктором исторических наук, её ведомство примет в течение двух недель.