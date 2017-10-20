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Водитель Петербурга
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20.10.2017 16:35

«Жигули» рассыпались на Дальневосточном, люди спаслись чудом

Серьёзное ДТП произошло днём 20 октября на Дальневосточном проспекте, в районе дома №38.

ВАЗ-2108 снёс дорожное ограждение, врезался в трамвай на выделенной полосе и ушёл к противоположному поребрику. Удар был такой силы, что машина буквально распалась на части: разлетелись в стороны колонки, капот, номера, заднее колесо пропало в парке. По словам очевидцев, был госпитализирован один человек.

А вот пассажиры трамвая могут праздновать второй день рождения.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».


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Фото Pixabay.com
20.10.2017 16:26
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Первый отель новой сети будет построен в Невском районе Санкт-Петербурга, в километре от станции метро Дыбенко на Товарищеском проспекте и получит имя «СПАРТА»
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