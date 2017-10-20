Строительная компания «Норманн» запускает сеть апарт-отелей «СПАРТА»

Первый отель новой сети будет построен в Невском районе Санкт-Петербурга, в километре от станции метро Дыбенко на Товарищеском проспекте и получит имя «СПАРТА».

Общая площадь объекта составит 14,7 тыс.кв.м. В нем будет 374 номера и 813 метров коммерческих помещений.

Строительная компания «Норманн» уже прошла необходимые процедуры и получила все разрешения и согласования на строительство объекта. Начать возведение «СПАРТЫ» на Товарищеском планируется уже в этом году, а завершить в конце 2019 г.

Бросалин Борис Петрович, генеральный директор СК «Норманн»:

- Наша компания планирует построить первый апарт-отель из сети «СПАРТА» на Товарищеском проспекте. Апарт-отели это новое направление для нашей компании, но близкое к нашей основной деятельности. У нас накопился большой опыт в строительстве жилья первого выбора, но конъюнктура рынка меняется и пришло время нам расширять поле деятельности. Апарты сейчас – интересный и актуальный формат, мы долго и серьезно обдумывали данный проект и уверены что он будет востребован потребителями.

Основным отличием от обычного жилья является возможность выбора апартаментов не только с чистовой отделкой, но и готовыми пакетами мебели.

Апарт-отели значительно более удобный и менее проблемный инструмент для инвестирования, чем обычные квартиры – порог входа здесь ниже чем в коммерческую недвижимость.

Апарт-отели можно сдавать, как физическим, так и юридическим лицам. Следить за этим будет профессиональная управляющая компания, так что вам достаточно инвестировать один раз, и потом просто получать стабильный пассивный ежемесячный доход.

Преимущества объекта:

• Станция метро «ул. Дыбенко» находится в 15-минутной пешей доступности

• Будут работать программы с гарантированной доходностью

• Рядом располагается СПбГУТ им. проф. М.А.Бонч-Бруевича

• Проект реализуется вблизи сложившейся жилой застройки с развитой социальной инфраструктурой

• В 10-минутной пешей доступности находятся два парка – Парк им. Есенина С.А. и Лесопарк «Оккервиль», а также облагороженный Бульвар на ул. Крыленко

• Дизайнерская отделка общественных мест отеля

• Высокий уровень безопасности на объекте

• Самые лучшие условия приобретения апартаментов в локации: в рассрочку и ипотеку

Один из основных страхов при приобретении апарт-отеля – отсутствие прописки. Но здесь надо просто знать свои права – регистрация по месту жительства, которая позволит получать медицинские услуги и отдавать детей в детский сад и школу.

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