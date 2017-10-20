МВД: На границе с Белоруссией могут открыть погранпосты на время ЧМ-2018

Первый замглавы МВД России Александр Горовой сообщил о возможной установке ограничительных постов на границе с Белоруссией на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как пишут федеральные СМИ, об этом он заявил в ходе заседания Совета Федерации 20 октября.

«Если мы не унифицируем миграционное законодательство и не перейдем на единую миграционную карту до марта, правительством РФ предварительно проработан вопрос об установлении временных пограничных постов как на автотрассе, так и на железной дороге без остановки пассажирских поездов»,— приводит его слова «Интерфакс».

Ранее, в феврале 2017 года, глава ФСБ России Александр Бортников отдал распоряжение установить пограничную зону в регионах РФ, граничащих с Белоруссией. Это Смоленская, Брянская и Псковская области. Сейчас гражданин третьей страны не может законно пересечь границу России и Белоруссии, так как на ней нет пограничных пунктов пропуска.

Финал чемпионата мира по футболу – 2018 пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.