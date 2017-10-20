В Арктике нефтяники отбуксировали айсберг весом 1,1 млн тонн
Работы проводились летом 2017 года в акваториях Баренцева и Карского морей. Эксперимент по транспортировке ледяных глыб позволит расширить сезон бурения в арктических морях.
В ходе экспедиции «Кара-лето – 2017» произведена буксировка айсберга массой 1,1 млн тонн: https://t.co/pFWqdjraLH #Роснефть #Арктика pic.twitter.com/HdRSTUJ6Kw— ПАО «НК «Роснефть» (@RosneftRu) 20 октября 2017 г.
Как сообщает пресс-служба нефтяной компании 20 октября, всего было проведено 18 экспериментов с физическим воздействием на айсберги. Самый большой из них, весом 1,1 млн тонн, буксировали на скорости 3,2 узла – это около 6 километров в час. Айсберг перевезли на 50 морских миль, или чуть больше 90 километров.