В Арктике нефтяники отбуксировали айсберг весом 1,1 млн тонн

«Роснефть» и Арктический и антарктический научно-исследовательский институт тренировались освобождать платформы нефтедобычи от айсбергов.

Работы проводились летом 2017 года в акваториях Баренцева и Карского морей. Эксперимент по транспортировке ледяных глыб позволит расширить сезон бурения в арктических морях.

Как сообщает пресс-служба нефтяной компании 20 октября, всего было проведено 18 экспериментов с физическим воздействием на айсберги. Самый большой из них, весом 1,1 млн тонн, буксировали на скорости 3,2 узла – это около 6 километров в час. Айсберг перевезли на 50 морских миль, или чуть больше 90 километров.