К охотнику за телефонами в «Крестах» не пропустили «мобильные батоны»

Арестант знаменитой тюрьмы «Кресты» был лишен мучного после того, как в материнской передаче были обнаружены мобильные телефоны.

Самого адресата тоже можно назвать охотником за средствами связи.

По информации «Фонтанки», днем 19 октября сотрудники оперативного отдела СИЗО №1 попросили одну из посетительниц задержаться в бюро приема передач. Когда в присутствии женщины разрезали содержимое «посылки», то из булок вынули четыре мобильных телефона и сим-карты.

Дамой оказалась мать 25-летнего уличного налетчика из Петербурга, который уже несколько месяцев находится в «Крестах». Почти по всем его двенадцати эпизодам проходят именно отнятые им мобильные телефоны.

Как стало известно нашему изданию, протокол о нарушении был отправлен в полицию Калининского района, но вряд ли женщине придется платить штраф. Она объяснила, что не в курсе, откуда в хлебных изделиях посторонние предметы. А от самого адресата оперативники услышали, что тот даже не знает, как пользоваться гаджетами.