К охотнику за телефонами в «Крестах» не пропустили «мобильные батоны»
Самого адресата тоже можно назвать охотником за средствами связи.
По информации «Фонтанки», днем 19 октября сотрудники оперативного отдела СИЗО №1 попросили одну из посетительниц задержаться в бюро приема передач. Когда в присутствии женщины разрезали содержимое «посылки», то из булок вынули четыре мобильных телефона и сим-карты.
Дамой оказалась мать 25-летнего уличного налетчика из Петербурга, который уже несколько месяцев находится в «Крестах». Почти по всем его двенадцати эпизодам проходят именно отнятые им мобильные телефоны.
Как стало известно нашему изданию, протокол о нарушении был отправлен в полицию Калининского района, но вряд ли женщине придется платить штраф. Она объяснила, что не в курсе, откуда в хлебных изделиях посторонние предметы. А от самого адресата оперативники услышали, что тот даже не знает, как пользоваться гаджетами.
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