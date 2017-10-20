Инновации для отстающих

Росэлектроника создает в Петербурге научный центр, который, судя по документам, импортозаместит на Северо-Западе морально устаревшие сетевые комплектующие, уже снятые с производства в Китае, но всё еще любимые военными и госорганами. По словам экспертов, обойдутся они на родной земле втридорога.

150 рабочих мест, станки, не имеющие аналогов в России, производственный план на сотни тысяч изделий — это всё описание нового петербургского научно-производственного центра «Микросистемная и специальная техника», который Росэлектроника создает на площадке НИИ «Масштаб» на Кантемировской улице. Объем инвестиций в проект – закрытая информация.

НИИ «Масштаб» – продолжатель ленинградского НПО «Красная заря», одного из сильнейших предприятий радиоэлектроники СССР, и наследник его производственных и интеллектуальных наработок. 17 октября институт объявил сбор заявок на разработку рабочей документации для создания научно-производственного центра «Микросистемная и специальная техника». Из документов к закупке следует, что центр создается уже некоторое время по федеральной программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы» и сейчас завершающий этап его создания. Но ранее никаких торгов по этому объекту обнаружить не удалось.

Согласно проекту, центр создается на площади в 3000 кв. метров в помещениях на Кантемировской улице. Общая численность работающих на производстве — 150 человек. Больше половины из которых — производственные рабочие.

На предприятии будут работать центр проектирования и 3D-моделирования, участки механических и климатических испытаний, тестирования и настройки. Для создания изделий организован участок лазерной резки, производства прототипов и поверхностного монтажа. А также кладовые для хранения готовой продукции. При этом в документации отмечается, что при проведении торгов на закупку станков и другого оборудования стоит отдавать преференции российским производителям технологического оборудования. Но в следующем же предложении безапелляционно указано: «аналогов на российском рынке нет».

В документации есть производственный план нового завода, судя по объемам — годовой. Из него следует, что завод будет ориентироваться на создание сетевых компонентов сразу 21 вида.

«Планируемая к выпуску новая аппаратура отличается широкой номенклатурой, новыми схемно-конструктивными решениями. Все изделия по своим техническим и конструктивно-технологическим данным являются перспективными и соответствуют современному уровню техники», – гордо говорится в описании проекта.

Впрочем, ничего выдающегося в производственной годовой программе на первый взгляд нет. Самой массовой продукцией, судя по документу, станут фильтры сигнала для приёмников ГЛОНАСС (300 тысяч штук) и модули сетевых интерфейсов Ethernet 10/100 (почти 50 тысяч штук).

В том же описании отмечается, что в блоках применяется большое количество покупных изделий, в том числе электронных компонентов. Страна их происхождения не указывается. Но сказано, что на производстве будут заниматься созданием программного обеспечения, производством корпусов, сборкой и тестированием готовых изделий, которые затем будут отправляться к заказчикам. Судя по проектной документации – государственным структурам.

«Опыт разработки защищенных телекоммуникационных систем и комплексов технических средств передачи и защиты информации позволил ФГУП «НИИ «Масштаб» создать универсальную сетевую технологию, позволяющую организовать поэтапный переход от существующих разобщенных и устаревших систем связи к единому информационно-телекоммуникационному пространству ВС ЗФ, органов государственной власти и оборонной промышленности России на основе передовых технологий», – отмечается в проектной документации.

Всю планируемую к производству продукцию директор оператора связи «Комфортел» Дмитрий Петров в разговоре с «Фонтанкой» охарактеризовал как «сетевую фурнитуру».

– Всё, что перечислено в производственном плане петербургского производства, сейчас везется к нам из Китая. Причем там есть совсем неактуальные позиции, например, сетевые интерфейсы на 10/100 мбит, которые уже перестали производить в Китае. В то, что это целиком планируют производить здесь, я не верю. Это экономически нецелесообразно, себестоимость будет отличаться в разы. Скорее всего будет ренейминг – где-то будут покупать и переделывать здесь, – отметил он. – Единственное, что целесообразно делать на месте – заняться разработкой программного обеспечения.

По его словам, вполне возможно, что производство создается для военных, они, как правило, любят пользоваться устаревшим оборудованием и большие скорости им не нужны. Зато будет выполнен план по импортозамещению — иностранные микросхемы здесь упакуют в российские корпуса и напишут для них отечественный софт.

– Почти 90% отечественного телекоммуникационного оборудования – на деле импортное, и вопрос о замещении импорта стоит в индустрии крайне остро, – резюмировал Леонид Делицын, аналитик ГК «Финам». – Он важен не только для обороны и спецслужб, но и для корпораций.

По его мнению, у продукции нового центра НИИ есть перспективы на рынке и для бизнеса, если её соответствующим образом доработать.

– Важными свойствами тут будут стоимость, которую необходимо по возможности минимизировать, и стойкость к внешним воздействиям, возможность работать в условиях нашего многообразного, но почти всегда – сурового климата, – отметил он.

В НИИ «Масштаб» «Фонтанке» заявили, что тему научного центра не комментируют. А в Росэлектронике, куда входит НИИ, сообщили, что информация по закупке является закрытой.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру».