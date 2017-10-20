Министр связи: Роуминг исчезнет через 5 - 7 лет

Внутрисетевой роуминг уйдет в прошлое уже в начале 2018 года, а международный – в ближайшие 5 – 7 лет. Такое мнение 20 октября высказал глава Минкомсвязи Николай Никифоров. По его словам, к этому приведет выравнивание цен на услуги связи.

«Убежден, что лет через пять-семь это понятие уйдет в прошлое, общий уровень цен на связь выровняется и связь станет такой же привычной услугой, как освещение или электричество в розетке», — цитирует Никифорова РБК по ТАСС.

Министр заметил, что видит задачей Минкомсвязи борьбу со злоупотреблениями со стороны операторов.

Напомним, 14 июля ФАС потребовала от операторов «большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2) уравнять условия внутрисетевого роуминга в разных тарифных планах. Срок исполнения требований — до 15 декабря 2017-го. В начале сентября глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что роуминг в России будет отменён до конца года «на 90%».