Меняю Собчак на Рамзана

Заявление Рамзана Кадырова об участии в выборах президента стало бы реальностью мировых news. Россияне - в смятении, явка – в панике, а бюджет проекта – нулевой. Ксюха, конечно, молодец, но надо же деликатнее. Власть щекотки боится.

Наш петербургский Гамлет – Ксения Собчак предстала на стильном homemade ролике в роли желающей стать кандидатом на выборах президента России. Что обсуждалось уже пару месяцев, но все же стало федеральной новостью. Бес с ними, с взявшимися искать интригу. Мое доброе предложение лежит в плоскости фундаментальных представлений о природе власти.

Понятно, что когда-то девочка Ксюша бегала по квартире своего отца Анатолия, и порой папа ей делал замечание: «Ты чего с дядей Володей не здороваешься?». Ясно, что потом она сделала сама себя, а при наступлении трудного переходного возраста светская львица позволила себе в отношении Владимира Владимировича лишнее. Ну, поставили ее в угол, отрезав от федеральных телеканалов. Бросьте вы, чего в семье не бывает. Сегодня все рентабельно: ей – капитализация бренда, регионам – явка.

Ведь проблема не в результате. Для того, чтобы Владимир Путин победил в марте, не надо делать вообще ничего. И никому. Но явка нужна процентов так 70. А как продать билеты на футбол, если за полгода известен счет: «1:10»? Тут Ксении помощники нужны.

Да и власть так уж устроена последние десять тысяч лет, что она готова принять любовь или ненависть. Ее коробит только смех. Потому как, тогда она прекращает быть.

Отсюда, пока не поздно, надо ходить от обратного. Для комбинации требуется малость – лишь один разговор по телефону двух человек. И выходит на этот скучнейший, а при Ксении немного комедийный, помост Рамзан Кадыров. Притом в таком же ролике. С этого момента, следите за рукой.

Говорит Рамзан серьезно. Без улыбочек. Дескать, все знают, как он уважает и чтит Владимира Путина. А кто сомневается, может заехать к нему в гости. Но, конкретно добавляет Рамзан, мол, дайте великому человеку отдохнуть. А он, Рамзан, молод силами. А кто улыбается, может выйти с ним на ковер. Хотя, здесь лучше употребить термин «татами».

Что касается его программы, то она проста как пожарная лестница в счастье – над всей Россией настанет безмятежное небо. Как над Грозным: порядок, единство, социальные гарантии и уважение к вере. Чистота, да и только.

Для эксперимента, зажмурьтесь и произнесите все это с акцентом гортанного чеченского языка с интонацией Рамзана.

Теперь отходи в сторону и любуйся. Событие раздуют до межконтинентального уровня. СМИ все сами исполнят, обгоняя друг друга безостановочно и безоговорочно. От «Эха Москвы» до дебатов у Владимира Соловьева. Плюс короткая реплика от самого лидера, что ничего особенного здесь нет. Рамзан Кадыров, как любой гражданин России, имеет право.

И главное – это нифига не смешно.

С этого момента, все, чтобы Рамзан не сделал, – толкуется. Станцевал президент Чечни зикр, все вздрогнули, а голос гаранта Дмитрий Песков устало комментирует: «Что вы всполошились, это же обычный народный танец». И становится всем нехорошо. Нехорошо и страшно. А так как жизнь невозможна без сравнения, то и любые тексты Владимира Путина тут же превращаются в манифесты свободы. Найди десять отличий – забава такая.

Так мы доживем до начала марта, не потратив на предвыборную гонку ни рубля. Есть нюанс, конечно.

Настоящий мужчина должен меня поправить, мол, все это очень задорно, но Рамзан – воин. Правда и это. И воин не может заранее проиграть. Так что выход из обидной ситуации должен быть продуман и достойный.

Например, ранение в бою или травма в спортивной схватке. Разумеется, что-то соответствующее масштабу личности. Ни в коем случае не пошлое ДТП. Черкес если и падает, то только со скакуна. Послушайте, наверху обязаны быть мозги, способные на правильную режиссуру. Придумают без нас, как сняться с дистанции красиво.

Но к этому моменту все настолько себя уже накрутят, что даже противоположные возьмутся за руки как друзья и придут на выбор вечности.

Может я кого-то упустил из виду. Но, похоже, широка Россия, а настоящий спарринг-партнер – один.

Евгений Вышенков,

"Фонтанка.ру"