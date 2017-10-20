Албин предложил альтернативу отряду сапсанов для защиты крыши нового стадиона

Вице-губернатор Игорь Албин ответил на запрос петербургского депутата Алексея Цивилева о методах защиты крыши нового стадиона на Крестовском острове. Парламентарий предлагал чиновнику создать спецотряды соколов-сапсанов для отпугивания бакланов и других птиц от «Зенит-Арены».

«Генеральным проектировщиком КБ ВиПС предложены технические решения по устройству дополнительной защиты от птиц. Проектом предполагается монтаж модульной защиты, включающей сочетание трех видов воздействия: механическое, аккустическое и ультразвуковое», – написал Албин в ответ депутату.

Согласно документу, АО «Футбольный клуб «Зенит» порекомендуют привлечь орнитологические службы после того, как будет подписано соглашение о передаче стадиона компании.

Напомним, что ранее вице-губернатор Игорь Албин обвинил бакланов в протечке крыши стадиона на Крестовском. Он объяснил это явление тем, что сооружение имеет несовершенную защиту от атак пернатых.