Основатель «Семейного капитала» остался в СИЗО по делу о мошенничестве на 177 млн

Невский суд Петербурга не выпустил из следственного изолятора основателя кооператива «Семейный капитал» Игоря Белоусова. Его обвиняют в мошенничестве на 177 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского горсуда 20 октября, оставить Белоусова в СИЗО просило следствие. По его версии, предприниматель, будучи в должности председателя правления «Семейного капитала», под мнимым предлогом привлекал денежные средства граждан под обещание выплаты дохода от 18 до 28,9 %. Однако выплаты пайщикам производились исключительно за счет вновь привлеченных денег. Выстроенная по пирамидальному принипу схема привела к аресту Белоусова и еще трех человек, в том числе его родственников. Ущерб гражданам, как следует из сообщения Горсуда, составляет 177 млн рублей.

Сегодня из СИЗО был отпущен один из обвиняемых, Дмитрий Ходыкин. Ему определен домашний арест.

Расследование продлится до 5 ноября 2017 года. До той же даты действуют меры пресечения.