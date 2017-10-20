Еще
15:57 20.10.2017
Пришлите свою новость!
15:42
Албин предложил альтернативу отряду сапсанов для защиты крыши нового стадиона
15:23
Основатель «Семейного капитала» остался в СИЗО по делу о мошенничестве на 177 млн
15:19
В Финляндии три человека получили условные сроки за контрабанду сигарет из России
15:01
Греф объявил о конце «века программистов» и начале «века энергичных людей»
14:58
«Портрет Джека Хантера», который чуть не увезли в Китай, передадут в Русский музей
14:48
BMW X6 с «красивым» номером вспахал газон на Суздальском
14:47
Синоптики обещают заморозки в Северной столице
14:38
В Петербурге пристав получил условно за коллективное требование взятки
14:32
Во Всеволожском районе затапливает садоводства
14:07
В Петербурге вынесен приговор за расстрел валютчика с Софийской овощебазы
13:57
В России снова запрещено продавать «Боярышник»
13:44
На Пушкинской выселяют кальянную
13:41
За порядком на российских дорогах станут следить «народные инспекторы»
13:32
Пулково отрицает задержки рейсов из-за нехватки трапов и водителей
13:25
СМИ: Президиум ВАК рекомендовал оставить Мединского доктором наук
13:10
В РНБ прочитают лекции об истории бездомности в Петербурге
13:05
Странная «ловушка» остановила машины на КАД, заглушив радиометки
12:52
Врач управделами президента в Петербурге крайне неудачно купил авто в Интернете
12:40
Прокуратура: Пулково не хватает персонала для обслуживания трапов
12:34
СМИ: Мединский лично приехал на заседание ВАК по поводу своей диссертации
12:30
«Аквариум» открыл «Двери Травы»
12:25
Крупный наркодилер задержан в Ленобласти
12:17
Роскомнадзор грозит 36 сайтам блокировкой из-за пиратской копии фильма про космос
12:07
Два десятка домов в Приморском районе отключат от отопления на четыре дня
11:58
МВД насчитало в России 2,6 млн нелегальных мигрантов
11:42
Ксения Собчак вошла в новый наблюдательный совет Роскачества
11:25
На Итальянской обрушились леса, задев машины
11:20
В Петербурге открывается шестая благотворительная «Барахолка Fashion Weekend»
11:19
Каждому новорожденному в роддоме выдадут наборы с памперсами и сосками
11:14
В Петербурге провели 15 обысков по организации незаконной миграции
11:07
Орешкин: России необходимо создать систему электронной торговли - как Aliexpress
10:44
Ученые выяснили, что длительные тренировки опасны для здоровья
10:37
Гимназию на Крыленко «заминировал» школьник
10:31
МВД: Смерть 5 человек в Харькове стала результатом гонок
10:26
Собчак: Я иду на выборы без политической программы
10:20
Убийцей-расчленителем в Горелово оказался пасынок погибшего
09:51
В Сиверском за 20 секунд юноша с пистолетом передумал грабить Сбербанк
09:42
Таксист на Косыгина отправился в столб, а затем в реанимацию
09:36
Петербуржец «срезал» дорогу через Полежаевский парк и нашёл мертвеца
09:23
Минздрав готовит экологический налог на сигареты
09:15
Покупку недвижимости в Финляндии могут ограничить иностранцам уже в 2018 году
09:10
Полиция раскрыла ячейку ИГ в Петербурге и области
08:55
«Лексус» разбился на Ветеранов, есть пострадавшие
08:50
МЧС закупит самолеты-амфибии на 2 млрд рублей
08:40
В Петербурге освободили заложника и задержали его похитителей
08:33
ГИБДД начинает жить по-новому: без справок о ДТП и с засадами на дорогах
08:28
В Петербурге раскрыли убийство с расчленением
08:27
В Подмосковье взорвался газопровод
08:12
На Савушкина, задев ограду, перевернулся автомобиль
08:02
СМИ: Russia Today не хочет регистрироваться как иноагент в США
07:35
Минтранс: Авиакомпаниям достаточно трех самолетов для регулярных перевозок
01:56
Вася Обломов расскажет о долгой несчастливой жизни
01:30
Театр DEREVO покажет «Силу тока»
01:13
Максим Диденко выпускает в Петербурге спектакль по «Собачьему сердцу»
00:54
Евросоюз не будет вмешиваться в урегулирование кризиса в Каталонии
00:37
Представитель Рамзана Кадырова нашел 15 россиян в горячих точках Сирии
00:27
Данни забил за "Славию", но не выиграл у "Вильярреала"
00:19
«Вышний Волочек» войдет в состав ВМФ РФ до конца года
19/10
"Локомотив" сыграл вничью с "Шерифом" в Лиге Европы
19/10
Биржи США закрылись разнонаправленно
19/10
Фотошпионы впервые засняли электрический кроссовер Hyundai
19/10
Американский постпред при ООН заявила о военных действиях России против США
19/10
Палаточный лагерь радикалов в Киеве окружили живым щитом
19/10
Цены на нефть снижаются
19/10
В Пулково массово задерживаются рейсы: на весь аэропорт остался один водитель трапа
19/10
Охрана Кронштадтского завода не пускала спасателей к горящему буксиру
19/10
Путин о Донбассе: Мы никогда не допустим там резни
19/10
Ведущая Первого канала Екатерина Мцитуридзе рассказала о сексуальных домогательствах Вайнштейна
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
20.10.2017 15:01

Греф объявил о конце «века программистов» и начале «века энергичных людей»

Председатель правления Сбербанка Герман Греф 20 октября заявил, что программисты сейчас не востребованы и не стоит всем гнаться за этой профессией. Так он возразил главе Минкомсвязи Николаю Никифорову, который считает, что России нужен миллион айтишников.

«Кстати, Индия, имеющая четыре миллиона айтишников, страдает теперь от этого. Потому что век айтишников закончился. Сейчас век очень энергичных людей», — цитирует выступление Грефа на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов РИА Новости.

«Очень важно не пойматься на эту эмоциональную волну — побежать за всеми. У нас век инженеров — все побежали на инженеров. Закончили вузы, 10% остались работать, все остальные пошли работать продавцами в пивных киосках. Потом у нас век юристов и экономистов, которые работали официантами… Не нужны сегодня программисты. У нас огромное количество программистов, с которыми мы боремся», — продолжил глава Сбербанка.

Что касается глобального экономического развития, то оно движется в сторону «экономики услуг», а в развитых странах доля этого сектора уже доходит до 80%, считает Греф.

«На сегодняшний день ключевым трендом, касающимся буквально всего, является диджитализация, то есть уход в онлайн предоставления подавляющего количества услуг», — добавил он.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
УК “Новоселье”
20.10.2017 12:41

В Ленинградской области появятся кварталы “Эпсилон” и “Уютный”

Директор по маркетингу УК “Новоселье” Алексей Муравьев поделился дальнейшими планами развития крупномасштабного проекта “Новоселье: Городские кварталы”
Группа компаний «КВС»
19.10.2017 12:44

Ипотека на квартиры в «Ясно.Янино» по привлекательной ставке

Группа компаний «КВС» и Сбербанк объявляют о совместной программе субсидирования ипотечной ставки при приобретении жилья в микрорайоне «Ясно.Янино». Программа действует при покупке однокомнатных квартир во всех семи корпусах первой очереди и квартир любых типов в корпусах 7.5 и 7.6
Компания Максимум подготовка к экзаменам
18.10.2017 13:16

9 класс: время думать, решать, знать. В Петербурге пройдёт Форум Изменения в ОГЭ-2018

9 класс — это пора выбора: кем я хочу быть? Что делать дальше? Колледж или вуз? Эти и многие другие вопросы сейчас волнуют каждого девятиклассника в России. Зачем нужен экзамен ОГЭ, как правильно распределить свои знания и силы, и, главное, надо ли готовиться к ОГЭ и какие изменения произошли в ОГЭ?
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Греф объявил о конце «века программистов» и начале «века энергичных людей»
«Портрет Джека Хантера», который чуть не увезли в Китай, передадут в Русский музей
В России снова запрещено продавать «Боярышник»
СМИ: Президиум ВАК рекомендовал оставить Мединского доктором наук
СМИ: Мединский лично приехал на заседание ВАК по поводу своей диссертации
Роскомнадзор грозит 36 сайтам блокировкой из-за пиратской копии фильма про космос
МВД насчитало в России 2,6 млн нелегальных мигрантов
Ксения Собчак вошла в новый наблюдательный совет Роскачества
Собчак: Я иду на выборы без политической программы
Минздрав готовит экологический налог на сигареты
Что читают в Telegram петербургские чиновники, полицейские и святые отцы
Россия-2028: какой стране быть через десять лет
Не забудет - не простим
Русские националисты на сирийском контракте
Где «точка невозврата» между США и КНДР
ИТМО начинает десятилетку в Южном
Радиус курильщика
Космонавт Рязанский: Мне сверху видно всё
Взять кредит на ненужные процедуры
Жилье под сенью Кришны
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Итальянской обрушились леса, задев машины

Охрана Кронштадтского завода не пускала спасателей к горящему буксиру

Генетики Петербурга объединили изнасилования в трех городах России

Новости компаний
УК “Новоселье”
20.10.2017 12:41
В Ленинградской области появятся кварталы “Эпсилон” и “Уютный”
Директор по маркетингу УК “Новоселье” Алексей Муравьев поделился дальнейшими планами развития крупномасштабного проекта “Новоселье: Городские кварталы”
Группа компаний «КВС»
19.10.2017 12:44
Ипотека на квартиры в «Ясно.Янино» по привлекательной ставке
Группа компаний «КВС» и Сбербанк объявляют о совместной программе субсидирования ипотечной ставки при приобретении жилья в микрорайоне «Ясно.Янино». Программа действует при покупке однокомнатных квартир во всех семи корпусах первой очереди и квартир любых типов в корпусах 7.5 и 7.6
Компания Максимум подготовка к экзаменам
18.10.2017 13:16
9 класс: время думать, решать, знать. В Петербурге пройдёт Форум Изменения в ОГЭ-2018
9 класс — это пора выбора: кем я хочу быть? Что делать дальше? Колледж или вуз? Эти и многие другие вопросы сейчас волнуют каждого девятиклассника в России. Зачем нужен экзамен ОГЭ, как правильно распределить свои знания и силы, и, главное, надо ли готовиться к ОГЭ и какие изменения произошли в ОГЭ?
ГК «УНИСТО Петросталь»
17.10.2017 17:33
ЖК «Чудеса света»: новые требования к недвижимости массового сегмента
Серьезная конкуренция на рынке недвижимости размывает понятие классов жилья – к такому выводу приходят эксперты. В течение последних лет качественные характеристики недвижимости массового сегмента от «УНИСТО Петросталь» значительно возросли
Группа ЦДС
17.10.2017 15:24
В СПбГАСУ открылась выставка работ финалистов «АРХпроекта»
Группа ЦДС открыла экспозицию 50 лучших работ Всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект». Ознакомиться с идеями молодых архитекторов можно до 30 октября
Setl City
17.10.2017 12:22
В «Невских парусах» завершено строительство первой детской площадки
Setl City полностью завершила строительство и благоустройство первой детской площадки возле дома 2 ЖК «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. Рядом с набережной возведен детский «морской порт» с кораблем и катерами, установлены скамейки, качели, смонтировано уличное освещение
«Петербургская Недвижимость»
16.10.2017 17:24
Микрорайон «Семь столиц» от Setl City – лауреат конкурса RREF AWARDS-2017
Микрорайон «Семь столиц», который Setl City строит в Кудрово, стал лауреатом VIII национальной премии за достижения в жилищном строительстве RREF AWARDS-2017. По результатам народного голосования проект признан лучшим в номинации «Городское строительство: регионы России. Город в городе»
«Петербургский мельничный комбинат»
16.10.2017 15:31
Пару слов про 11 октября
«11 октября» признан Международным днём каши. Говорят, что праздник каши впервые стали отмечать в Великобритании, поскольку англичане известны своей любовью к овсянке. Постепенно эта традиция распространилась по всему миру, и каждый год 11 октября в кафе и ресторанах разных стран подают оригинальные и изысканные блюда из круп или хлопьев
ГК «Пионер»
16.10.2017 12:36
Выгодная ипотека на апартаменты в новом YE’S
Апарт-отель YE’S, который группа компаний «Пионер» возводит в Центральном районе Санкт-Петербурга на Социалистической улице, аккредитован «Альфа-Банком». Банк-партнёр предлагает покупателям апартаментов выгодные ипотечные программы с процентной ставкой от 9,49% годовых при минимальном первоначальном в размере 30% от стоимости приобретаемой недвижимости
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.10.2017 11:18
«Уральские авиалинии» подвели итоги работы за 9 месяцев 2017 года
Авиакомпания «Уральские авиалинии» рассказала о проделанной работе и результатах за 9 месяцев 2017 года. По сравнению с началом 2017 года показатели выросли
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.