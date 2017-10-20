«Портрет Джека Хантера», который чуть не увезли в Китай, передадут в Русский музей

Картину художника Николая Фешина, которую пытались незаконно вывезти из РФ, передадут в собрание Русского музея 24 октября. Ранее галеристка из Петербурга получила условный срок за совершенное преступление.

Как сообщает пресс-служба музея, торжественная передача картины состоится во вторник, 24 октября, — отдать ее в Михайловский дворец решил суд, когда рассматривал дело о контрабанде.

Как ранее писала «Фонтанка», с полотном в багаже хозяйку «Голубой гостиной» на Большой Морской улице, Елену Бухтину, задержали в Пулково в сентябре 2016 года. «Портрет Джека Хантера» стоимостью около девяти миллионов рублей предназначался покупателю в Китае и вывозился нелегально. По этому делу Бухтина получила три года условно.

Картина относится к американскому периоду творчества художника Николая Фешина, она была написана в 1923 году. Изображенный на ней человек помогал автору в первые годы его эмиграции и стал одним из первых коллекционеров его картин. Ранее полотно находилось в частной коллекции в США.