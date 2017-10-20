В Петербурге пристав получил условно за коллективное требование взятки

Четыре года условно с аналогичным испытательным сроком получил бывший пристав Адмиралтейского района Петербурга. Вместе с коллегами он требовал взятку у должника за освобождение от ареста машины.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 20 октября, осужденный приговорен за пособничество при попытке получить с должника 160 тысяч рублей. Как ранее писала «Фонтанка», четверо приставов в марте этого года на набережной Крюкова канала остановили автомобиль, на владельца которого возбуждено исполнительное производство. Чтобы приставы не арестовали его машину и не взыскивали долг, должностные лица предложили решить вопрос за 160 тысяч рублей. Однако деньги так до них и не дошли — о готовящемся преступлении узнала полиция.

Еще один фигурант этого дела уже осужден, дела еще двоих находятся в стадии рассмотрения.