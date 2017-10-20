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Итоги недели с Андреем Константиновым
20.10.2017 17:05
Итоги недели с Андреем Константиновым: От Валдая до Собчак

Итоги недели с Андреем Константиновым: От Валдая до Собчак

От Валдайского форума до Ксении Собчак: В Кремле довольны? Украина: Кто готовит новую революцию на Майдане? Петр Павленский: хулиган, псих или гений? Секс-миссия в 20 лет: от голливудских звезд до советских спортсменов. Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов.

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