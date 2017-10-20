В Петербурге вынесен приговор за расстрел валютчика с Софийской овощебазы

Приговор по делу о расстреле бизнесмена Нодари Григолашвили, перевозившего крупную валюту с Софийской овощебазы, огласил Санкт-Петербургский городской суд 20 октября. Подсудимые получили сорок лет на троих.

Как сообщили в пресс-службе горсуда, виновными признаны Магомед Сайнораев, Ровшан Гусейнов и Рашид Шабишов. На процессе было установлено, что они следили за коммерсантом, проводившим финансовые операции на территории овощебазы (ЗАО «Нарт») и постоянно имевшим при себе наличность. 26 февраля 2015 года Григолашвили был расстрелян в подъезде дома на Малой Балканской. Его племянник получил ранение.

Как следует из приговора, налетчики забрали 15 тысяч долларов и скрылись на Audi с белорусскими номерами.

Шабишев и Гусейнов получили по 11 лет строгого режима, Сайнораев – 18.

«Также удовлетворен гражданский иск потерпевших в размере 2,9 млн рублей», – уточнили в горсуде.

О задержании троицы правоохранители сообщали в сентябре 2015 года. Оперативники передали следователям ГСУ СК Петербурга подозреваемых и 50 тысяч долларов. В процессе расследования сумма похищенного значительно уменьшилась. В поступивших в суд материалах значились 15 тысяч.